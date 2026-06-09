Lluvias Fuertes en México Mañana, 10 de Junio 2026: Lista de Estados en Riesgo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que este miércoles 10 de junio se registrarán lluvias fuertes en al menos 10 estados del país, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Las precipitaciones también podrían provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, además de deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

De acuerdo con el organismo, una circulación ciclónica en altura sobre el sur del Golfo de México, en interacción con una vaguada en niveles medios de la atmósfera, un canal de baja presión sobre la Península de Yucatán y condiciones de inestabilidad atmosférica, favorecerán lluvias muy fuertes e intensas en diversas regiones.

Asimismo, canales de baja presión en el interior del país, junto con el ingreso de humedad del Pacífico y Golfo de México, generarán precipitaciones significativas. Puebla, Estado de México y Morelos estarán entre las entidades con los acumulados más importantes.

El SMN también informó que la tormenta tropical Cristina se mantiene frente a las costas de El Salvador y, por el momento, no representa riesgo para México.

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Clima para el miércoles 10 de junio 2026: ¿dónde lloverá?