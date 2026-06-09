Lluvias Fuertes en México Mañana, 10 de Junio 2026: Lista de Estados en Riesgo

Las lluvias podrían causar deslaves, inundaciones y aumento en niveles de ríos y arroyos

Lluvias Fuertes en México. Foto: ConaguaLluvias Fuertes en México. Foto: Conagua

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¡Atención! Fuertes lluvias mañana en México podrían causar inundaciones y deslaves en 10 estados. Descubre si tu región está en riesgo y cómo prepararte.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+