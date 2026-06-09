¿Impactará en México? Esta Es la Trayectoria y Potencia de la Tormenta Tropical Cristina Hoy

En el Pacífico, se formaron dos ciclones que afectan con lluvias fuertes en varias zonas costeras; aquí te decimos si uno de ellos, la tormenta tropical Cristina, impactará en México, según su trayectoria.
Temporada de huracanes 2026
La temporada de huracanes 2026 inició en mayo, en el Pacífico mexicano, y hasta el momento se han formado los siguientes ciclones:
Amanda: tormenta tropical.
Boris: tormenta tropical.
Cristina: tormenta tropical.
El siguiente ciclón se llamaría Douglas, según las previsiones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Según los pronósticos, en el Pacífico se formarían entre 18 y 21 ciclones, de los cuales, 4 y 5 podrían alcanzar categoría 3, 4 o 5.
¿Tormenta tropical Cristina impactará México?
La Conagua reportó hoy, 9 de junio de 2026, que la tormenta tropical Cristina, por el momento, “no afecta a las costas mexicanas”, por su ubicación a 155 kilómetros al oeste-noroeste de Managua, en Nicaragua, y a 535 kilómetros al este-sureste de la desembocadura del Río Suchiate, en la frontera entre México y Guatemala.
El ciclón Cristina presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 85 km/h y se desplaza hacia el nor-noreste, a 6 km/h.
La tormenta Cristina mantiene una trayectoria hacia el norte del Pacífico, con dirección hacia México; sin embargo, se prevé que no impacte directamente en territorio mexicano, pero sí hay lluvias fuertes en Chiapas hoy, 9 de junio de 2026.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene en vigilancia a la tormenta tropical Cristina ante cualquier cambio que el ciclón presente.
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