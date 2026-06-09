¿Impactará en México? Esta Es la Trayectoria y Potencia de la Tormenta Tropical Cristina Hoy

Entérate de todos los detalles sobre la trayectoria de la tormenta tropical Cristina, el tercer ciclón de la temporada de huracanes 2026

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Clima Hoy en México del 9 de Junio 2026 con Raquel Méndez: Los Efectos de Boris y Cristina

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¿Cristina impactará México? Descubre la trayectoria de esta tormenta tropical y cómo podría afectar a Chiapas hoy. Mantente informado sobre la temporada de huracanes 2026.

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