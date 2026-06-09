¿Impactará en México? Esta Es la Trayectoria y Potencia de la Tormenta Tropical Cristina Hoy

En el Pacífico, se formaron dos ciclones que afectan con lluvias fuertes en varias zonas costeras; aquí te decimos si uno de ellos, la tormenta tropical Cristina, impactará en México, según su trayectoria.

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Temporada de huracanes 2026

La temporada de huracanes 2026 inició en mayo, en el Pacífico mexicano, y hasta el momento se han formado los siguientes ciclones:

Amanda: tormenta tropical. Boris: tormenta tropical. Cristina: tormenta tropical.

El siguiente ciclón se llamaría Douglas, según las previsiones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Según los pronósticos, en el Pacífico se formarían entre 18 y 21 ciclones, de los cuales, 4 y 5 podrían alcanzar categoría 3, 4 o 5.

¿Tormenta tropical Cristina impactará México?

La Conagua reportó hoy, 9 de junio de 2026, que la tormenta tropical Cristina, por el momento, “no afecta a las costas mexicanas”, por su ubicación a 155 kilómetros al oeste-noroeste de Managua, en Nicaragua, y a 535 kilómetros al este-sureste de la desembocadura del Río Suchiate, en la frontera entre México y Guatemala.

El ciclón Cristina presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 85 km/h y se desplaza hacia el nor-noreste, a 6 km/h.

La tormenta Cristina mantiene una trayectoria hacia el norte del Pacífico, con dirección hacia México; sin embargo, se prevé que no impacte directamente en territorio mexicano, pero sí hay lluvias fuertes en Chiapas hoy, 9 de junio de 2026.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene en vigilancia a la tormenta tropical Cristina ante cualquier cambio que el ciclón presente.

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