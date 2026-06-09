Marchas HOY 9 de Junio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 9 de junio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 10 concentraciones, 3 rodadas ciclistas y 11 eventos de esparcimiento durante la jornada de este martes en la capital del país.

Marchas

Coyoacán

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marchará de:

10:00 Horas.

Estación Tasqueña , Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en Canal de Miramontes y Calz. Taxqueña, Col. Campestre Churubusco, alcaldía Coyoacán.

Con destino al Estadio Ciudad de México.

Concentraciones

Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, se concentrarán en:

09:00 Horas.

Caseta de Tlalpan, en Autopista Cuernavaca-México, Col. Los Cipreses, alcaldía Tlalpan.

Gustavo A. Madero

La Comunidad Politécnica se reunirá en:

13:00 horas.

Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2580, Col. La Laguna Ticomán, alcaldía Gustavo A. Madero.

Rodadas ciclistas

Coyoacán

Los Biker's del Sol rodarán de:

20:00 Horas.

Escultura “El Sol Rojo“ (Estadio Ciudad de México), en Calzada de Tlalpan No. 3465, Col. Santa Úrsula Coapa.

Con destino al Jardín Flotante Tlallipan, en Calz. San Antonio Abad (Desde la estación Chabacano a la estación Pino Suárez del Sistema de Transporte Colectivo Metro), Col. Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 9 de junio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de la SSC CDMX

LECQ