Muere Elemento de la Guardia Estatal en Tamaulipas Luego de Agresión; Hay un Detenido

Un elemento de la Guardia Estatal perdió la vida tras una agresión armada registrada este lunes en el municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas.

De acuerdo con información preliminar, los hechos ocurrieron a la altura del ejido Los Ángeles, donde elementos de la corporación realizaban recorridos de seguridad y vigilancia cuando fueron atacados por civiles armados. Ante la agresión, el personal operativo repelió el ataque conforme a los protocolos establecidos.

Como resultado del enfrentamiento, se reporta la detención de un hombre, así como el aseguramiento de armamento y equipo táctico. En estos hechos, un elemento de la Guardia Estatal falleció en el cumplimiento de su deber. Las autoridades informaron que las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido.

Información en desarrollo.

