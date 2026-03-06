Madre y su Bebé Desaparecen en Mineral de la Reforma, Hidalgo; El Menor No Está Registrado

El caso de Eyra Jannyne Velázquez López y su hijo tiene en alerta a las autoridades.Madre y bebé desaparecieron juntos en Mineral de la Reforma, Hidalgo; piden ayuda para localizarlos.

De acuerdo con los primeros reportes, la joven y el menor de edad fueron vistos por última vez el

27 de febrero de 2026, en inmediaciones del municipio y desde entonces se desconoce su paradero.

Noticia relacionada: Kimberly y Karol: Alumnas de UAEM Desaparecen con 11 Días de Diferencia y son Halladas sin Vida

Debido a su ausencia, sus seres queridos acudieron ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) con la finalidad de denunciar su desaparición.

Por esta razón, se emitieron las fichas de búsqueda con los folios FDBHGO/098/2026 y FDBHGO/099/2026. Los documentos llevan su fotografía y datos clave que ayuden con su identificación.

Video: Madres Buscadoras Un Ejemplo de Mujeres que Luchan Hasta Las Últimas Consecuencias

¿Quién es Eyra Jannyne Velázquez López y su bebé?

Eyra Jannyne tiene 23 años de edad y, según la información proporcionada por las autoridades, su complexión es delgada, tiene cabello largo y lacio de color negro. La joven tiene ojos de color café oscuro y mide aproximadamente 1.55 metros de altura.

Ahora bien, sus señas particulares son los siguientes tatuajes:

Uno en forma de gota en el pecho

Otro más en la mano derecha con las iniciales J.S.F

El último se encuentra en el brazo izquierdo

El día que desapareció vestía playera blanca sin mangas con abertura en la espalda y pantalón negro.

Sin embargo, Eyra Jannyne no iba sola, ya que estaba en compañía de su bebé de 5 meses de edad.

Debido a que el menor de edad no está registrado, no tiene nombre oficial ante el Registro Civil. Pero ojo, porque con ayuda de sus características físicas es posible identificarlo.

El bebé tiene el cabello corto y lacio de color castaño oscuro. Sus ojos son color café oscuro y mide aproximadamente 47 centímetros. Además, su complexión es robusta. El día que desapareció junto a su mamá, vestía gorra negra con vivos color rojo, suéter y pantalón oscuro. No tiene señas particulares.

"Se le vio por última vez en Mineral de la Reforma el 27 de febrero de 2026 en compañía de su madre Eyra Jannyne Velázquez López. Desde entonces se desconoce su paradero", indica la ficha de búsqueda.

Historias recomendadas:

EPP



