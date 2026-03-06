Una fuerte granizada provocó el colapso del techo del Lienzo Charro de Zapotlán de Juárez, en Hidalgo, por lo que servicios de emergencia laboran en la zona; había personas al interior del lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió luego de que una tormenta acompañada con granizo se presentó en todo el municipio. Los testigos pidieron de inmediato ayuda a las autoridades, ya que en el lugar había un grupo de personas que llevaba a cabo algunos ensayos.

Según los medios locales, en el Lienzo Charro de Zapotlán realizaban ensayos de charrería, así que también había un grupo de caballos en el sitio.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, Protección Civil y Bomberos de Zapotlán con la finalidad de ayudar en las labores.

"Tras un reporte emitido al 911, elementos del C5i coordinaron a los diversos cuerpos de emergencia para acudir al Lienzo Charro de Zapotlán de Juárez, donde colapsó parte de la techumbre a causa de las lluvias recientes", dijo la SSP de Hidalgo.

¿Qué se sabe de los lesionados tras el colapso de Lienzo Charro?

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSP Hidalgo) indicó que en el lugar brindaron apoyo y seguridad perimetral. No obstante, también apoyaron en el traslado de 6 personas lesionadas a hospitales para su atención médica.

Así quedó el lienzo charro tras el colapso del techo por granizada. Foto: SSP

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de los lesionados, así como si presentan heridas de gravedad que pongan en riesgo sus vidas.

Información en desarrollo

