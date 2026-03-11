Policía Manipula Arma y Mata por Error a Compañera en Baja California; Investigan Feminicidio

Una mujer policía murió luego de recibir un disparo con el arma de fuego que su compañero manipulaba en San José del Cabo, Baja California Sur; esto sabemos del caso.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), los hechos ocurrieron este miércoles alrededor de las 13:30 horas, cuando se reportó vía telefónica el ingreso al Hospital del ISSSTE de una mujer lesionada por arma de fuego.

“La mujer fue trasladada por sus compañeros en una patrulla a los servicios de emergencia del nosocomio, donde minutos más tarde fue declarada sin vida”, indicó la PGJE

Luego de confirmarse el fallecimiento de la mujer policía, los agentes de Investigación Criminal y peritos de la Dirección de Servicios Periciales, acudieron al lugar para iniciar las investigaciones ministeriales.

¿Quién es la mujer policía que murió por un balazo de su compañero?

Las autoridades indicaron que se llevan a cabo las diligencias de campo y gabinete con perspectiva de género para esclarecer el caso y deslindar responsabilidades.

En tanto, indicaron que la policía que perdió la vida por un disparo fue identificada como Citlali “N” de 24 años de edad, era integrante de la Policía Municipal.

“Las primeras indagaciones, podría tratarse de un accidente, al estar un compañero policía manipulando su arma tipo pistola”, aseguraron.

Mientras tanto, se realizan las investigaciones científicas y jurídicas con los protocolos de perspectiva de género para esclarecer los hechos, el cual se indaga como feminicidio.

