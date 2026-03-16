Violencia en Acapulco Deja 4 Muertos: Disparan Contra Unidad del Transporte y Atacan Casa Hoy

Este 16 de marzo de 2026, dos hechos de violencia ocurridos en Acapulco, Guerrero, dejaron saldo de cuatro personas muertas, entre ellas tres miembros de una familia.

En la colonia Jardín Azteca, una unidad del transporte público fue atacada a balazos sobre la carretera Acapulco-Zihuatanejo.

Derivado de la agresión, una persona murió, siete más resultaron heridas y el vehículo quedó incendiado, informó la Fiscalía General de Guerrero (FGE) en un comunicado.

Según testigos, hombres armados dispararon contra la Urvan en varias ocasiones, por lo cual el chofer perdió el control y chocó sobre la vía federal.

Un presunto agresor se subió al transporte público y lo roció de gasolina para después prenderle fuego y huir.

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Ataque en la Acapulco-Zihuatanejo

La Fiscalía guerrerense informó que agentes de la Policía Investigadora Ministerial y peritos especializados acudieron al lugar para realizar las actuaciones correspondientes, con la finalidad de esclarecer los hechos e identificar a los probables responsables.

“La Fiscalía General del Estado de Guerrero continúa con las investigaciones correspondientes y proporcionará información oficial conforme lo permitan las diligencias, con estricto apego al debido proceso”, aseguró.

Matan a tres miembros de una familia

En otro hecho, un comando irrumpió en una vivienda del puerto de Acapulco y asesinó a tres integrantes de una familia.

El ataque ocurrió entre las 03:00 y 04:00 horas en el poblado Vista Hermosa, colindante con el Parque Nacional El Veladero, un área agreste de conectividad terrestre y digital limitada.

Las víctimas son dos mujeres y un hombre que dormían dentro de la vivienda cuando al menos 3 civiles armados ingresaron y les dispararon. Según las autoridades, en la incursión armada también resultó herida una persona.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para las diligencias obligatorias.

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Con información de N+.

spb