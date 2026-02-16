Lucha Army BTS: Profeco Podría Ajustar Monto de Multa contra Ticketmaster

Este lunes, 16 de febrero de 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que podría ajustar el monto de multa contra Ticketmaster, por el tema de la venta de boletos para los conciertos de la banda de K-pop BTS, luego protestas e inconformidades de los Army, es decir los fans del grupo surcoreano.

Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy, Iván Escalante, titular de Profeco, explicó que la empresa proveedora respondió a la notificación que se le hizo y que tienen hasta mañana, 17 de febrero, para presentar alegatos.

La Profeco, después de ese plazo, cuenta con 15 días hábiles para emitir la resolución administrativa”

Indicó que después de analizar los alegatos se determinará si existe algún ajuste en el monto de la multa.

El funcionario también explicó que se tuvo comunicación con Stubhub y Viagogo, por lo que se les notificó formalmente el exhorto y que en el caso de Helloticket, se cuenta con un domicilio de la oficina de representación en territorio nacional, por lo que en esta semana se notificará físicamente para iniciar el procedimiento por Infracción por Ley.

Nuevos lineamientos para venta de boletos

El titular de la Profeco indicó que esta misma semana se anunciarán los nuevos lineamientos para la venta de boletos de conciertos. El funcionario adelantó que se deberá de informar, de manera clara, con al menos 24 horas de anticipación a la primera venta de boletos:

Lugar, fecha, horarios y artistas según el tipo de concierto masivo.

Mapa o plano del evento con las secciones que lo integran y el número de asientos disponibles.

Monto total de los precios a pagar por sección. Éste no podrá incrementar al momento de realizar la compra.

En caso de cancelación del concierto masivo, informar las vías de devolución de la cantidad pagada.

Con 24 horas previas al inicio del concierto, se tendrá que informar si se presenta alguna modificación a las condiciones o características del evento previamente publicadas.

No aplicar una preselección de servicios complementarios, cualquier servicio adicional deberá ser opcional.

