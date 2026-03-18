¿Qué Pasó con Christina Aguilera en México? Su Show Está Siendo Muy Criticado

El esperado regreso de Christina Aguilera a la Ciudad de México acabó en polémica.

Lo que prometía ser una noche llena de nostalgia y pop en el Palacio de los Deportes se convirtió en tendencia, pero por las razones equivocadas.

La cantante estadounidense se presentó este 17 de marzo de 2026 ante miles de fans, sin embargo, las redes sociales se llenaron rápidamente de críticas que cuestionaron distintos aspectos del show.

El concierto apenas duró una hora

Uno de los principales reclamos fue la duración del show. Asistentes señalaron que el concierto apenas alcanzó los 60 minutos, muy por debajo de lo que suelen ofrecer artistas internacionales en giras similares.

La inconformidad creció debido al costo de los boletos y la expectativa generada por su regreso, ya que Aguilera no ofrecía un concierto en solitario en la CDMX desde 2019.

En redes sociales, algunos fans incluso ironizaron con que “duró menos el concierto que el trayecto para llegar al recinto”.

Christina Aguilera Sorprende con Cambio Físico

El error que se volvió viral: “New Mexico”

Otro momento que generó muchas críticas fue cuando Aguilera interpretaba “Beautiful”. La cantante agradeció al público diciendo: “I love you so much, New Mexico”, confundiendo a la Ciudad de México con el estado estadounidense.

El desliz no pasó desapercibido y fue interpretado por muchos como una falta de conexión con la audiencia mexicana, especialmente en un momento emotivo del concierto.

Setlist repetido y canciones recortadas

A esto se sumaron críticas por el repertorio. Fans señalaron que el setlist fue muy similar al que presentó en México en el festival Tecate Emblema de hace dos años, lo que generó la sensación de un espectáculo poco renovado.

Además, varias canciones fueron interpretadas en versiones abreviadas, lo que reforzó la percepción de un show incompleto.

Producción y energía: otros puntos cuestionados

Algunos asistentes también criticaron la producción del concierto, calificándola como sencilla en comparación con otros espectáculos internacionales, así como la energía de la artista en el escenario.

Incluso hubo comentarios que apuntaban a que el protagonismo recayó más en bailarines y coristas que en la propia cantante.

A pesar de la prevalencia de comentarios negativos, algunos fans destacaron la potencia vocal de Christina Aguilera y el valor nostálgico del show, que incluyó éxitos como “Dirrty”, “Genie in a Bottle” y “Pero me acuerdo de ti”.

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