Defensa de Alicia Villarreal Solicita Prisión Preventiva contra Cruz Martínez: Esto se Sabe

La defensa legal de Alicia Villarreal solicitó prisión preventiva contra Cruz Martínez, en medio del proceso judicial que ambos enfrentan en Nuevo León, luego de que se aplazara una audiencia relacionada con el caso.

De acuerdo con declaraciones de su abogado, Gerardo Rincón, la cantante también busca que se practique una prueba toxicológica al productor musical.

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Aplazan audiencia

Este 19 de marzo de 2026, la audiencia que estaba programada no se llevó a cabo y fue reprogramada hasta mayo. El aplazamiento provocó inconformidad en la defensa de Villarreal, que advirtió públicamente que esta pausa podría dar margen a Cruz Martínez para intervenir de alguna forma en el desarrollo del proceso.

Gerardo Rincón, abogado de la intérprete, declaró ante medios que pedirán medidas más severas contra Martínez, entre ellas la prisión preventiva, al considerar que el cambio de fecha podría afectar el caso. En sus declaraciones, también adelantó que solicitarán una prueba toxicológica para el músico.

La petición de la defensa de Alicia Villarreal surge en un momento de alta atención mediática sobre el conflicto legal entre la cantante y su aún esposo. Aunque hasta ahora no se han dado a conocer todos los detalles oficiales del expediente, las declaraciones de su abogado colocan sobre la mesa una estrategia legal más agresiva por parte de la artista.

Por ahora, el proceso continuará en los próximos meses, una vez que se realice la audiencia reprogramada.

Hasta este 19 de marzo, lo que se sabe es que la defensa de Alicia Villarreal mantiene su exigencia de prisión preventiva y nuevas diligencias, mientras el caso sigue avanzando en tribunales de Nuevo León.

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