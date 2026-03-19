Kenia Os Abre una Etapa más Madura y Vulnerable con 'K de Karma'

Kenia Os está lista para mostrar una nueva faceta de su carrera con K de Karma, su nuevo proyecto discográfico, en el que trabajó durante más de un año y que, según contó, representa una versión mucho más personal, madura y conectada con su presente.

La cantante reveló que el proceso creativo del lanzamiento tomó casi dos años, un periodo en el que también enfrentó la presión de descubrir cuál sería el siguiente paso después de una etapa tan importante como la de Pink Aura.

“Estuve trabajando en él un año y medio, casi dos. Fue increíble empezar este proyecto, o sea como que yo no sabía por dónde ir después de Pink Aura y álbumes tan importantes, yo decía, qué sigue, qué sigue”, compartió.

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¿De dónde nace K de Karma?

De acuerdo con la artista, este nuevo material nace de la necesidad de mostrar un lado menos performático y mucho más cercano a su esencia. Aunque reconoce que Kenia Os puede transformarse y jugar con distintas estéticas, en esta ocasión buscó conectar con una imagen distinta: más sensual, honesta y adulta.

“Tenía ganas de representar como mi lado más Kenia, no como tan Kenia Os, porque a veces siento que Kenia Os se puede transformar, que peluca, rosa, todo súper bonito y cute y también quería una etapa más sexy, más madura, más conectada con esta etapa más madura”, explicó.

Kenia Os habla de la vulnerabilidad en sus conciertos

Además de esta evolución artística, Kenia también habló sobre el vínculo emocional que construye con su público durante sus conciertos, especialmente en los momentos más íntimos de sus shows. Para ella, la vulnerabilidad se ha convertido en una de las partes más importantes de su propuesta sobre el escenario.

“Mi parte favorita de los shows es la parte más vulnerable, es la que más me gusta, con la que más me siento conectada, me encanta ver cómo la gente se vulnera conmigo, se pone a llorar”, dijo. “Obviamente hay cosas que me guardo para mí, pero no me siento tan nerviosa de mostrar una parte muy vulnerable y como más dramática sin miedo al cringe”.

La intérprete también aseguró que su relación con sus fans está atravesada por la empatía, especialmente porque sabe que muchas de las personas que la escuchan atraviesan momentos complicados a nivel emocional.

“Yo sé que muchos de mis fans, que muchas de las personas que me siguen no están teniendo un buen día, a lo mejor están en depresión o viven con ansiedad, entonces yo siempre trato de comunicar desde un lugar positivo a mi comunidad”, señaló. “Tal vez no lo he hecho de la manera correcta en algunas ocasiones, pero siempre viene desde un punto de amor y empatía”.

El misterio sobre Belladona

Sobre “Belladona”, una de las canciones más populares de la artista, Kenia Os aclaró que la canción no está dedicada a ninguna persona en particular, sino que responde a un universo propio construido desde la creatividad colectiva.

“Belladona no está dedicada para nadie. Es ella misma, ella vive en su universo, no está dedicada a nadie”, afirmó. “Salió en un campamento que les mostré las imágenes y música que ya tenía e hicieron esa obra de arte”.

Con K de Karma, Kenia Os no solo apuesta por una evolución estética y sonora, sino también por una narrativa más íntima, emocional y madura, con la que busca reforzar la conexión con una comunidad que la ha acompañado en cada etapa de su carrera.

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