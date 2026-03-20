Sam Smith Regresa a México en 2026: Así Puedes Registrarte a la Preventa de Boletos para Fans

La expectativa por el regreso de Sam Smith a México creció este 19 de marzo de 2026, luego de que el cantante publicara un video donde menciona a México y el tequila, pues todo parece indicar que la próxima parada de su residencia "Be Free" será en la Ciudad de México.

De acuerdo con fans y fuentes, la residencia de conciertos de Sam Smith se realizará el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Además, ya se difundió un link de registro para fans interesados en acceder a la preventa de boletos.

¿Cuándo serán los conciertos de Sam Smith en México?

Las fechas contempladas para los conciertos serían el 17, 18, 20 y 21 de agosto de 2026 en el Auditorio Nacional. El registro para la preventa ya está activo y que quienes completen el formulario podrán recibir por WhatsApp el acceso correspondiente el día de la preventa.

La información apunta a una residencia de cuatro noches en la capital mexicana, aunque todavía faltan detalles oficiales sobre precios, zonas y mecánica de venta.

¿Cuándo es la preventa para fans de los conciertos de Sam Smith?

La preventa para los fans que se registren en el link se celebrará el próximo 23 de marzo.

La venta general iniciará el viernes 27 de marzo.

Paso a paso: cómo registrarte a la preventa de boletos para Sam Smith en México 2026

Si quieres intentar conseguir acceso a la preventa para fans, estos son los pasos que debes seguir:

1. Entra al link de registro: https://drop.cobrand.com/d/samsmith/tbfmexico

Debes ingresar al formulario habilitado para el registro de la preventa de fans.

2. Llena tus datos personales

Una vez dentro del formulario, tendrás que proporcionar tu número de celular.

3. Agrega tu usuario de redes sociales

El registro también solicita tu usuario de Instagram o TikTok, por lo que conviene tener ese dato listo antes de empezar el proceso.

4. Envía el formulario y espera la confirmación

Tras completar el registro, deberás enviar el formulario y esperar la validación del proceso.

5. Revisa tu WhatsApp

Una vez que tu registro quede activo recibirás un mensaje vía WhatsApp para confirmarte que ya formas parte del proceso.

6. Espera el link de acceso el día de la preventa

¿Qué se sabe hasta ahora sobre el regreso de Sam Smith a México?

Por ahora, el interés en torno a Sam Smith se disparó después de que el cantante compartiera un video en redes desde San Francisco y desatara rumores sobre su próximo destino.

La última vez que el artista pisó los escenarios en la capital mexicana fue en el Festival Tecate Emblema 2024, previamente se presentó en recintos como el Palacio de los Deportes y la Arena Monterrey en 2023.

Mientras se esperan más detalles, los fans ya comenzaron a registrarse para una preventa que podría ser clave para asegurar sus lugares.

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