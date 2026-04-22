Es Oficial: Sale Nicolás Lacarmón del Cruz Azul y Nombran como Reemplazo a Joel Huiqui

Cruz Azul ha hecho oficial la salida de Nicolás Larcamón, quien deja de ser el director técnico del equipo luego de casi un año en el cargo. El entrenador argentino deja al conjunto cementero con 30 puntos tras 16 jornadas en el torneo Clausura 2026. Sin embargo, bajo su mando, Cruz Azul lleva nueve partidos oficiales sin conocer la victoria y, durante ese tiempo, quedaron eliminados de la CONCACAF Champions Cup.

A través de un comunicado, el equipo cementero declaró que había “decidido finalizar la gestión de Nicolás Lacarmón”. En el texto se señala que “fue una decisión compleja”, pues se valoró el profesionalismo del entrenador argentino de 41 años.

Comunicado Oficial: Cambio en la Dirección Técnica. pic.twitter.com/mAbdUtTklP — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 23, 2026

No obstante, el comunicado indica que “existe una inercia negativa en resultados y formas que es inocultable”. Ante el reclamo de la afición, el Cruz Azul ha optado por remover al entrenador y nombrar de forma interina a Joel Huiqui.

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Previamente, el reportero de TUDN, Adrián Esparza Oteo, había dado a conocer que Sergio Pinto y Joel Huiqui, los técnicos de la Sub-19 y Sub-21 de Cruz Azul, serían los encargados de dirigir la última jornada del torneo y la Liguilla.

El equipo ha admitido que es un momento sensible para realizar este cambio, pero afirman que es “la oportunidad de intervenir de cara a la liguilla”, según se lee en el comunicado publicado en X.

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DB