¿Dónde Ver Necaxa vs Chivas Hoy? Este Canal Transmite Gratis el Partido de Liga MX 2026

La fase regular del torneo Clausura 2026 está a punto de terminar, ya que únicamente le restan dos jornadas al certamen antes de que comience la Liguilla. Esta semana la Liga MX tendrá jornada doble, por lo que este miércoles 22 de abril tendremos cinco partidos correspondientes a la Jornada 16. El partido de Necaxa vs Chivas se jugará hoy y si aún no sabes qué canal pasa el juego entre estos dos equipos, acá te decimos si va gratis por TV Abierta en México para que sepas dónde verlo.

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Cabe recordar que en este torneo no habrá Play-In, por lo que estamos a punto de descubrir cuáles serán los ocho equipos clasificados a la Liguilla del futbol mexicano. En ese sentido, las Chivas ya tienen asegurado su boleto para los Cuartos de Final y están buscando afianzar el liderato del torneo, mientras que Necaxa aún mantiene una esperanza de meterse a la 'fiesta grande' del futbol mexicano, pero debe ganar ante el Rebaño.

¿A qué hora juega Necaxa vs Chivas?

El partido de la Jornada 16 de la Liga MX entre Necaxa y Chivas se jugará este miércoles 22 de abril a las 9:10 pm, hora del centro de México, y se disputará en el Estadio Victoria Aguascalientes, casa de los Rayos. El cuadro local debe ganar para mantener vivas sus esperanzas de meterse a la Liguilla, pero las Chivas también tienen un objetivo claro en mente: asegurar el primer lugar de la tabla y, con ello, la localía en una hipotética final de Liga MX.

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¿Va gratis el León vs América en México?

El partido Necaxa vs Chivas del Clausura 2026 sí pasará gratis en TV Abierta en México. Podrás ver en vivo y gratis este emocionante duelo de Liga MX a través del Canal 5 y también por la señal de TUDN. Además, podrás seguir cada detalle de este compromiso en el Liveblog de N+. En este minuto a minuto online podrás consultar el marcador en directo, las mejores acciones del juego y el resumen del juego.

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DB