Inflación en México Está Bajo Control Pese a Energéticos, Afirma Secretario de Hacienda

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, aseguró este lunes 11 de mayo que la inflación en México se encuentra bajo control, luego de que en abril se ubicara en 4.45% anual, tras nueve meses consecutivos de incrementos hasta marzo.

Durante la Cátedra SHCP 2026 “Inversión y Crecimiento para el Desarrollo Compartido de México”, el funcionario destacó que, pese a presiones en los precios de energéticos, la política fiscal ha contribuido a contener la inflación.

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“La inflación se encuentra bajo control, se encuentra dentro de los márgenes de variabilidad del Banco Central (...). Se encuentra dentro de los márgenes de acción de la política monetaria y que ha sido apoyado por parte de la política pública”, añadió el secretario de Hacienda.

En abril de 2026, el INPC presentó un nivel de 145.831: aumentó 0.20 % respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 4.45 por ciento.

En el mismo mes de 2025, la inflación mensual fue de 0.33 % y la anual, de 3.93 por ciento.

En tanto, el índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con alta volatilidad o cuyos precios no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.31 % a tasa mensual. Al interior, tanto los precios de las mercancías como de los servicios subieron 0.31 por ciento.

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