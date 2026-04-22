SAT Cambia Horarios para Hacer Declaración Anual en 2026: Link para Solicitar Cita en Abril

Si aún no haces tu Declaración Anual, esto te interesa. El Servicio de Administración Tributaria anunció cambios en los horarios de atención presencial para apoyar a los contribuyentes a presentar esta obligación fiscal en 2026, por lo que en N+ te damos a conocer los nuevos horarios para las Citas SAT.

Dado que los contribuyentes obligados a presentar la Declaración Anual en 2026 tienen hasta el próximo 30 de Abril para hacer el trámite, en una nota previa ya te explicamos quiénes deben presentarla y qué revisará el SAT, así como, qué hacer si se venció tu e.firma.

Debido a que la Declaración Anual es un trámite que genera duda entre los contribuyentes, no sólo el SAT da apoyo para presentarla, algunos contadores apoyan a la ciudadanía a presentar esta obligación fiscal completamente gratis.

Recuerda que se presenta a través del portal del SAT, que está disponible las 24 horas del día.

video: Declaración Anual 2026: ¿Cuál es Fecha Límite para Hacerla? SAT Extiende Plazo

¿Cuáles son los horarios de atención del SAT para hacer la declaración de impuestos?

A partir de este miércoles 22 y hasta el próximo 30 de abril de 2026, se amplía el horario de atención del Servicio de Administración Tributaría de 09:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes.

Estos cambios aplican en las 169 oficinas del SAT que hay en el territorio nacional.

Este es el Link para solicitar cita en el SAT en abril 2026

Ahora bien, si necesitas apoyo para presentar tu Declaración Anual de 2025 (Dado que se presenta el año fiscal anterior), debes visitar el enlace: https://citas.sat.gob.mx/.

Allí puedes seleccionar entre dos opciones: "registrar cita" o "consultar/gestionar cita".

Si optas por registrar una cita, debes seleccionar entre: Servicios Generales, Servicio de Marbetes y Precintos, así como Recaudación y Auditoria Fiscal

Si deseas conocer las oficinas del SAT por cada uno de los estados, puedes consultar el Directorio Nacional, sólo recuerda que es necesario presentarte con una cita.

¿Qué sigue tras presentar la declaración anual del SAT en 2026?

Según los tiempos propuestos por el Servicio de Administración Tributaria, debes esperar para conocer si eres candidato a recibir una devolución automática del saldo a favor del ISR, o en su defecto pagar el saldo que tengas pendiente. De hecho, en esta nota ya te explicamos en qué casos se aceleran las devoluciones automáticas.

Este año, el SAT dio a conocer que redujo el plazo de resolución de las devoluciones automáticas.

Video:

Declaración Anual de Personas Físicas 2026 ¿Qué Beneficios Tiene?

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