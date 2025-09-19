Cónsul de EUA en Hermosillo: Sin Fecha Aún Para Aumento de Costo de Visa Estadounidense 2025

Hasta estos momentos todavía no se tienen los detalles de cómo será la aplicación del aumento al precio de la Visa de no Inmigrante de Estados Unidos, dónde se contemplaba una tarifa adicional de 250 dólares al costo ya existente, informó Drew Hopster.

El Cónsul de Estados Unidos en Hermosillo explicó que de momento el precio de este documento tiene el mismo costo y siguen esperando instrucciones.

"Todavía estamos esperando, el informe, como ellos van a buscar ese número y no tenemos exactamente en que ellos van a hacerlo, yo creo, yo he visto ese informe de alguno de el ustedes (medios) pero todavía estamos esperando todavía los detalles de como ellos van a empezar eso".

¿Cuál será el costo de la Visa estadounidense?

Se anunció la implementación de una nueva "Tarifa de Integridad" de 205 dólares que se aplicaría al costo actual de la Visa estadounidense, elevando su costo de 185 dólares actuales a alrededor de 435 dólares, a partir del primero de octubre.

"Esque no sabemos puede ser por la frontera, de algo que ellos buscan en la entrevista, Pero de verdad estamos esperando los resultados".

El Consul de Estados Unidos en Hermosillo aseguró que esperaran las indicaciones y una vez que se tenga la información precisa se dará a conocer a todos los ciudadanos mexicanos y a los medios de comunicación.

