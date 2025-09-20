Decomisan Combustible Presuntamente Ilícito en Cateo Dentro de Restaurante en Sonoyta, Sonora
El operativo se realizó dentro de un restaurante en la carretera Sonoyta - San Luis Río Colorado, en donde se encontraron bidones con aparente hidrocarburo.
Un operativo conjunto en la localidad de Sonoyta permitió el aseguramiento de contenedores, bombas hidráulicas y bidones utilizados presuntamente para el manejo ilegal de hidrocarburos, en una acción coordinada por autoridades estatales y federales.
En el operativo participaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, Policía Federal Ministerial y otras corporaciones, en un cateo realizado en un restaurante ubicado en el kilómetro 14 de la carretera Sonoyta–San Luis Río Colorado.
Esto es lo que fue decomisado en cateo dentro de restaurante en Sonoyta
- Un contenedor de 200 litros con 40 litros de aparente hidrocarburo
- 26 bidones vacíos de 20 litros
- Dos bombas hidráulicas
- Tres mangueras conectadas a las bombas
- Dos contenedores adicionales de 200 litros.
Los objetos quedaron asegurados como parte de la investigación en curso, orientada a determinar la procedencia del combustible, su destino y las personas implicadas en su almacenamiento y manejo para evitar el llamado “huachicoleo”.
El cateo se realizó también con apoyo de Bomberos y Protección Civil para garantizar condiciones seguras durante la manipulación de materiales de riesgo.
con información de Roberto Bahena.
ABM