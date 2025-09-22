Hombre Muere Electrocutado Presuntamente Calentando Comida con Resistencia Eléctrica, en Sonora

La noche del 21 de septiembre, un hombre de aproximadamente 30 años perdió la vida tras sufrir una descarga eléctrica, en un cuarto que rentaba dentro de un inmueble tipo “caserío” en la colonia 18 de Marzo, del poblado Miguel Alemán.

Jorge García Orduño, responsable del turno de Bomberos de Hermosillo, señaló que el reporte fue recibido a las 21:24 horas, donde indicaban un posible incendio en una ferretería. Al llegar al lugar, el personal confirmó que se trataba de una casa adaptada para renta de cuartos.

El lugar cuenta con alrededor de diez habitaciones, que se rentan por día, semana o periodos cortos. Fue en el cuarto número uno donde encontramos a la persona sin signos vitales, aparentemente electrocutada.

El hombre recibió la descarga eléctrica cuando intentaba calentar comida con una resistencia

Detalló que el hombre manipulaba una resistencia eléctrica, aparentemente para calentar comida, cuando recibió la descarga, que habría ingresado por una mano y salido por el pecho, sin embargo, el sistema eléctrico en el inmueble es precario.

El sistema eléctrico es deficiente, sin canaletas ni protecciones, con cables expuestos que en algunos casos salen directo desde la mufa. Es urgente que este tipo de lugares sean revisados.

Hombre muere al recibir descarga eléctrica cuando se dirigía a su trabajo

Un empleado de maquiladora de aproximadamente 24 años de edad, falleció alrededor de las 7:00 de la mañana del pasado jueves 18 de septiembre de 2025 presuntamente al recibir una descarga eléctrica en el fraccionamiento Molinos del Rey.

Al momento del accidente, el joven vestía pantalón corto y sandalias para salir de su hogar rumbo a su lugar de trabajo y es que debido a las fuertes lluvias registradas en Matamoros durante las últimas horas, varios sectores se han visto afectados mostrando algún nivel de inundación.

Al lugar llegó una cuadrilla Comisión Federal de Electricidad para suspender el servicio, mientras que peritos especializados se encargaban de retirar el cuerpo de Paulo Gerardo "N", como fue identificado el hoy occiso.

El Fraccionamiento Molinos del Rey en Matamoros tiene líneas de electricidad subterráneas y debido a las inundaciones repentinas el agua pudo estar cargada de energía.

con información de Roberto Bahena.

ABM