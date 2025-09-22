Frente Frío en Sonora: Prevén Fuertes Lluvias durante Septiembre, Pronóstico del Tiempo

Para esta semana el pronóstico del tiempo será de contrastes, pues durante la primera mitad se esperan temperaturas muy calurosas que podrían superar los 45 grados, pero también hay buenas posibilidades de lluvias, principalmente después del jueves 25 de septiembre, aseguró Gilberto Lagarda Vásquez.

El jefe del departamento de meteorología de la Conagua en Sonora, explicó que esto se debe a una alta presión que afecta a casi todo el país, provocando que de lunes a miércoles los nublados se concentren hacia la sierra y el norte.

Cuando menos para este inicio de semana vienen con poca lluvia, lluvias ligeras que se van a concentrar en la parte oriente y norte del estado, sobre todo lunes y martes que es cuando más bajan las lluvias y esto además va a generar que las temperaturas suban en el estado de Sonora, hay posibilidades que nos acerquemos a los 45 grados a partir del día de mañana.

Pronostican llegada de lluvias y entrada de frente frío a Sonora

Aclaró que para el jueves 25 de septiembre, habrá mayores nublados y lluvias con mayor cobertura y cantidades, lo que ayudará que bajen las temperaturas máximas, además, que se espera el ingreso de un frente frío.

Para el jueves esperamos que se acerque un frente frío, el cual va a ayudar a bajar las temperaturas en el estado de Sonora, además de que va a aumentar las posibilidades de lluvias para jueves y viernes para la entidad. Entonces vamos a tener una semana contrastante.

El domingo 21 de septiembre, cayeron algunas lluvias importantes en Sonora, detalló que la principal fue en Tepache con 37 milímetros acumulados, luego Ures con 24.9 y San José de Pima con 24.

Además, informó que en el Pacífico está la Tormenta Tropical Narda, que está muy lejos y su tendencia es alejarse del país, por lo que no afectará a Sonora.

Hoy, el sistema frontal número 2 y otros sistemas #Meteorológicos generarán #Lluvias de diferente intensidad, #DescargasEléctricas, #Granizo y #Rachas de #Viento, en el noreste de #México. Por la tarde-noche, un nuevo frente frío se aproximará a #BajaCalifornia. Más información… pic.twitter.com/cGWulwJBdq — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 9, 2025

con información de Gerardo Moreno.

ABM