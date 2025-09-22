Localizan a Hombre Sin Vida en Laguna de Aguas Negras Dentro de Campo Agrícola en Hermosillo

El cuerpo de un hombre que no ha sido identificado fue localizado sin vida la mañana del lunes 22 de septiembre, en una laguna de aguas negras, dentro de un campo agrícola ubicado en la zona rural poniente del municipio de Hermosillo.

El hallazgo se registró alrededor de las 10:00 horas, en el predio conocido como Las Palmitas, en el kilómetro 62 de la carretera a Kino, donde un trabajador del campo descubrió el cuerpo flotando y dio aviso a las autoridades.

La víctima vestía pantalón azul y camisa negra y fue encontrada boca abajo en el agua, por lo que fue necesaria la intervención de elementos del Departamento de Bomberos para sacar el cuerpo del afluente.

Agentes municipales y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado acudieron al sitio para llevar a cabo las diligencias correspondientes y ordenar el levantamiento del cuerpo por parte del Servicio Médico Forense, para la necropsia de ley y establecer las causas de la muerte.

Colectivo Madres Buscadoras localizan osamenta calcinada detrás del Aeropuerto Internacional de Hermosillo

Una osamenta calcinada fue localizada la mañana del domingo 21 de septiembre, en un terreno ubicado a espaldas del Aeropuerto Internacional de Hermosillo, cerca de la termoeléctrica del kilómetro 17, durante una jornada de búsqueda realizada tras un reporte anónimo.

El hallazgo se registró cuando integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, acompañados por personal de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sonora, Policía Estatal, Agencia Ministerial de Investigación Criminal y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, acudieron al sitio señalado.

De acuerdo con la agrupación, se trata de una osamenta calcinada la cual estaba expuesta sobre el suelo.

En el lugar han sido encontrados al menos cinco cuerpos sin vida por Madres Buscadoras

Apenas la semana pasada, se localizaron cinco cuerpos más, por lo que las labores de rastreo continuarán en la zona. Además, durante las búsquedas anteriores también se detectaron prendas de vestir, lo que hace suponer que podría haber más restos en fosas o a la intemperie.

Al lugar acudió personal del Servicio Médico Forense y Servicios Periciales para el levantamiento del cuerpo y procesamiento de la escena.

con información de Roberto Bahena.

ABM