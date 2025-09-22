Hombre Resulta Herido con Arma Blanca por un Adulto Mayor en Poblado Miguel Alemán, Hermosillo

Un hombre de 30 años resultó lesionado la noche del domingo, en la colonia 26 de Octubre, del poblado Miguel Alemán, luego de ser atacado con arma blanca por un adulto mayor en las calles Plutarco Elías Calles y Luis Donaldo Colosio.

La agresión ocurrió alrededor de las 20:10 horas, cuando el señalado, identificado como Roberto “N”, de 79 años, se aproximó a la víctima para atacarla, a quien hirió en el brazo derecho con un cuchillo de 23 centímetros de longitud, además de que le advirtió que lo mataría.

Al lugar acudieron agentes de la Policía Preventiva Municipal, donde lograron detener al presunto responsable, al cual le aseguraron el arma punzocortante que presuntamente fue utilizada en el ataque.

El detenido y el arma blanca fueron puestos a disposición de del Ministerio Público para su investigación por los delitos de lesiones, portación de arma blanca y lo que resulte.

Detienen a 4 menores tras agredir al velador de una preparatoria en Hermosillo

En hechos aislados, un total de 4 menores resultaron detenidos por elementos de la Policía Municipal, luego de agredir al velador del Cecyte Tierra Nueva, al norponiente de la ciudad de Hermosillo.

El hecho ocurrió a las 04:40 de la madrugada del domingo 21 de septiembre en el fraccionamiento Puerta del Rey, cuando los adolescentes de 14, 15 y dos de 16 años, fueron sorprendidos brincando el cerco perimetral del plantel escolar.

Los oficiales les aseguraron a los jóvenes dos manoplas, un cuchillo y un machete; En el interior de la preparatoria fue localizada la víctima, un hombre de 65 años de edad que se refugió en un aula tras ser golpeado por los presuntos responsables.

Reportero: Roberto Bahena N+

