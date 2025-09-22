Mujer Golpea a Policías Para Evitar la Detención de un Familiar en Costa de Hermosillo

Una joven identificada como María Guadalupe “N”, de 22 años de edad, fue detenida por elementos municipales tras agredir a un agente cuando intervenían en un reporte ciudadano en la colonia 26 de Octubre, del poblado Miguel Alemán.

Los hechos ocurrieron a las 7:44 de la tarde en la calle Plutarco Elías Calles, entre Luis Donaldo Colosio y Rosario Ibarra, de la zona rural poniente de Hermosillo, donde se reportaba a una persona molestando a transeúntes.

Mientras los oficiales aseguraban al señalado, la mujer llegó al sitio gritando y exigiendo que no se llevaran a su tío, para posteriormente abalanzarse contra uno de los policías, a quien golpeó en el rostro.

Ante la agresión, los oficiales municipales sometieron a María Guadalupe, quien fue arrestada y puesta a disposición del Ministerio Público, para su investigación por resistencia a particulares y delitos contra funcionarios públicos.

Cuatro menores detenidos por agredir a velador de preparatoria de Hermosillo

En hechos aislados, un total de cuatro menores fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal, luego de agredir al velador del Cecyte Tierra Nueva, en Hermosillo.

El hecho ocurrió a las 04:40 de la madrugada del domingo en el fraccionamiento Puerta del Rey, cuando los adolescentes de 14, 15 y dos de 16 años, fueron sorprendidos brincando el cerco perimetral del plantel.

Los oficiales decomisaron a los jóvenes dos manoplas, un cuchillo y un machete; En el interior de la preparatoria fue localizada la víctima, un hombre de 65 años de edad que se refugió en un aula tras ser golpeado por los presuntos responsables.

