Localizan Cuerpo Sin Vida a un Costado de la Presa Abelardo L. Rodríguez de Hermosillo
El cuerpo sin vida fue localizado en un predio a un costado de la presa Abelardo L. Rodríguez en la colonia Metalera de Hermosillo, Sonora.
La mañana de este martes fue localizado el cuerpo de un hombre en un predio ubicado a un costado de la presa Abelardo L. Rodríguez, sobre la calle Pintor Final, en la colonia Metalera, al oriente de la ciudad.
El hallazgo se registró alrededor de las 09:00 horas, luego de que vecinos reportaran la presencia de una persona sin vida en el sitio, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal como primeros respondientes.
De acuerdo con la información preliminar, la víctima vestía pantalón de mezclilla azul claro y camiseta blanca. Hasta el momento no se ha confirmado si presentaba signos de violencia.
La zona fue asegurada para la intervención de peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes iniciaron las indagatorias correspondientes.
Información en proceso...
Reportero: Roberto Bahena N+
