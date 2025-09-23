Evacúan a Personal del ISSSTE por Conato de Incendio en Hermosillo; Esto Pasó

Personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Issste, en Sonora, fue evacuado por elementos del Departamento de Bomberos tras un reporte de incendio en las oficinas ubicadas en la colonia Bugambilia, al norte de Hermosillo.

La unidad Eco-1 del cuerpo de rescatistas arribó a las oficinas del Issste, sobre el bulevar Morelos, entre Alfredo Eguiarte y avenida Siete, para atender la emergencia reportada al 911, donde presuntamente se registró un corto circuito en el sistema de ventilación, generando humo al interior de las instalaciones.

Asimismo, al lugar se trasladó una cisterna y un vehículo utilitario del cuerpo de bomberos, mientras que elementos del Departamento de Tránsito se encargaron de desviar la circulación vehicular para permitir las maniobras del equipo de rescatistas.

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil confirmó que no se presentaron personas lesionadas, mientras que las autoridades mantuvieron la situación bajo control.

IMSS - Bienestar en Guaymas fue evacuado tras corto circuito

El pasado domingo 7 de septiembre, pacientes y sus familiares fueron evacuados del inmueble, esto debido a un cortocircuito en una lámpara de cabecera de un cubículo hospitalario en el tercer piso del Hospital General de Zona No. 4 en la ciudad de Guaymas, en Sonora.

Protección Civil dio a conocer que se realizó el desalojo preventivo de pacientes, familiares y trabajadores de los pisos 3 y 4 del hospital, además de informar que no se presentaron personas lesionadas por el incidente.

Tras la revisión de las instalaciones por parte de Bomberos y Protección Civil Municipal, permitieron el regreso de pacientes y el regreso a las actividades con normalidad.

