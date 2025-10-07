Becas para Alumnos de Primaria en Sonora: Lista de Municipios con Jornadas de Registro

El Instituto de Becas y Crédito Educativo de Sonora inició el lunes, 6 de octubre, sus jornadas en 10 municipios, para brindar el registro de alumnos de nivel primaria y puedan aspirar a una beca.

Estas jornadas finalizarán el próximo jueves, 9 de octubre, donde además brindarán acompañamiento a madres, padres y tutores para realizar de manera sencilla el proceso de solicitud, informó la dependencia.

Esta es la lista de los municipios a donde llegará el registro de becas

Estos servicios llegarán a los siguientes municipios:

Ures

Baviácora

Aconchi

San Felipe de Jesús

Huépac

Banámichi

Arizpe

Bacoachi

Cajeme

Guaymas.

Asimismo, en Hermosillo ya se han realizado registros en colonias como Villa Verde, Laura Alicia Frías, Altares, Café Combate y Las Amapolas.

con información de Fernanda Romero.

ABM