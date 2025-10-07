Inicio Sonora Becas para Alumnos de Primaria en Sonora: Lista de Municipios con Jornadas de Registro

Becas para Alumnos de Primaria en Sonora: Lista de Municipios con Jornadas de Registro

Estos son los municipios que tendrán la visita de el Instituto de Becas y Crédito Educativo, para llevar a cabo el registro de alumnos de primaria a una beca.

Becas para Alumnos de Primaria en Sonora: Lista de Municipios con Jornadas de Registro. Foto: Instituto de Becas y Crédito Educativo

El Instituto de Becas y Crédito Educativo de Sonora inició el lunes, 6 de octubre, sus jornadas en 10 municipios, para brindar el registro de alumnos de nivel primaria y puedan aspirar a una beca.

Estas jornadas finalizarán el próximo jueves, 9 de octubre, donde además brindarán acompañamiento a madres, padres y tutores para realizar de manera sencilla el proceso de solicitud, informó la dependencia. 

Esta es la lista de los municipios a donde llegará el registro de becas

Estos servicios llegarán a los siguientes municipios:

  • Ures
  • Baviácora
  • Aconchi
  • San Felipe de Jesús
  • Huépac
  • Banámichi
  • Arizpe
  • Bacoachi
  • Cajeme
  • Guaymas.

Asimismo, en Hermosillo ya se han realizado registros en colonias como Villa Verde, Laura Alicia Frías, Altares, Café Combate y Las Amapolas.

con información de Fernanda Romero.

