Becas para Alumnos de Primaria en Sonora: Lista de Municipios con Jornadas de Registro
Estos son los municipios que tendrán la visita de el Instituto de Becas y Crédito Educativo, para llevar a cabo el registro de alumnos de primaria a una beca.
El Instituto de Becas y Crédito Educativo de Sonora inició el lunes, 6 de octubre, sus jornadas en 10 municipios, para brindar el registro de alumnos de nivel primaria y puedan aspirar a una beca.
Estas jornadas finalizarán el próximo jueves, 9 de octubre, donde además brindarán acompañamiento a madres, padres y tutores para realizar de manera sencilla el proceso de solicitud, informó la dependencia.
Esta es la lista de los municipios a donde llegará el registro de becas
Estos servicios llegarán a los siguientes municipios:
- Ures
- Baviácora
- Aconchi
- San Felipe de Jesús
- Huépac
- Banámichi
- Arizpe
- Bacoachi
- Cajeme
- Guaymas.
Asimismo, en Hermosillo ya se han realizado registros en colonias como Villa Verde, Laura Alicia Frías, Altares, Café Combate y Las Amapolas.
con información de Fernanda Romero.
ABM