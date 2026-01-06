Murió "Chicharrón", Perrito Rescatado Tras Accidente de Taxista en Navidad.

"Chicharrón", el perrito que fue rescatado tras el accidente de su dueño en Navidad, murió luego de varios días de permanecer bajo atención médica, informó la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México.

El canino fue extraído de un taxi que volcó y quedó destruido sobre la calzada San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc, el pasado 25 de diciembre. Estaba prensado entre el metal doblado de la carrocería, pero la bombera Liliana pudo sacarlo.

La agencia capitalina reportó que "Chicharrón" ya no comía ni tomaba agua desde el año nuevo y falleció el domingo 4 de enero derivado de las afectaciones que sufrió tras el percance vial.

"Él estuvo en atención médica profunda y permanente, sin embargo dejó de comer y tomar agua los últimos 3 días", indicó en una publicación en X.

El daño interno y emocional era mucho Chicharrón falleció ayer de manera natural

En una imagen, donde se ve a "Chicharrón" acostado en una cama y tapado con una cobija, la dependencia expresó sus condolencias y destacó que fue un símbolo de empatía y amor.

Lamentamos profundamente la partida de Chicharrón, rescatado con valentía por la bombera Liliana Huerta. Aunque su tiempo fue breve, su historia nos recuerda la importancia de la empatía, el amor y la acción en favor de quienes no tienen voz. Descansa en paz

¿Cómo fue el accidente en el que rescataron a "Chicharrón"?

Durante las primeras horas de la Navidad pasada, una noticia trágica conmocionó a los capitalinos, pues un hombre fue captado con comportamientos extraños a un lado de su taxi en inmediaciones del Centro Histórico de la Ciudad de México.

En las imágenes que se volvieron virales, se observó a la persona intentando "quitarse" algo del cuerpo; para ello, se sacudió y dio varias vueltas, presuntamente porque padecía síndrome de Ekbom, es decir, un trastorno que produce la sensación de que el cuerpo se llena de insectos. Luego subió de nuevo a su automóvil y se fue del sitio.

Sin embargo, cuando el conductor circulaba sobre San Antonio Abad, perdió el control de la unidad y volcó. Su unidad quedó casi deshecha. Durante las labores para auxiliarlo, los elementos de rescate se percataron de que el taxista no iba solo, ya que un perrito lo acompañaba en el viaje.

El impacto fue muy fuerte y el hombre perdió la vida al instante, mientras que el "lomito" quedó prensado entre la carrocería. Información oficial indica que el vehículo perdió el control, chocó contra una estructura fija y terminó volcado. El conductor salió proyectado del automóvil y las autoridades precisaron que no utilizaba el cinturón de seguridad.

"Chicharrón" fue rescatado y de inmediato los trasladaron al Hospital Médico Veterinario de la Ciudad de México para su valoración inicial, debido a que sus lesiones eran graves. Después fue canalizado a un hospital veterinario que colabora con la Agencia de Atención Animal, donde permaneció bajo supervisión médica.

Luego de varios días, el Jefe Vulcano, Juan Manuel Pérez Cova, informó que el canino se reunió con su familia. Sus dueños compartieron que se trataba de un compañero muy querido y destacaron su gusto por los paseos en automóvil.

En los primeros días, se reportó que evolucionaba de manera favorable, sin embargo, vivió 10 días más, después del terrible accidente.

