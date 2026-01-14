Asaltan a Hombre que Iba Depositar Un Millón de Pesos a Banco de Plaza Comercial en Toluca

Un robo de un millón de pesos a un hombre cuando se dirigía a un banco, provocó la movilización de servicios de emergencias en inmediaciones de la Plaza San Fermín, ubicada en el municipio de Toluca, Estado de México; la víctima recibió un disparo.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron minutos antes de las 12:30 horas de este miércoles, cuando los servicios de emergencias fueron alertados por un asalto en la plaza localizada en la Av. Heriberto Enríquez en la colonia Azteca.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal, quienes recibieron la denuncia del despojo de una maleta con un millón de pesos. El afectado señaló que fue interceptado cuando se dirigía a la sucursal y luego fue atacado con arma de fuego.

En breve más información

