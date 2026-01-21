Eiza González desmiente nominación a Peor Actriz con un Contundente Mensaje

La actriz mexicana Eiza González alzó la voz luego de que se difundiera una supuesta nominación suya a los premios Razzies, que reconocen a las peores actuaciones y películas del año.

A través de un mensaje en sus redes, Eiza señaló que no existe ni ha existido una nominación a estos premios para ella.

Mediante su publicación, González criticó el amarillismo, la falta de verificación y la rapidez con la que algunos espacios optan por desinformar.

“Es una verdadera vergüenza cómo algunos medios en nuestro país no pueden evitar ser amarillistas”, expresó la actriz, señalando que en ocasiones se publica “lo que sea” con tal de demeritar a figuras públicas mexicanas. Según explicó, la información difundida provino de una cuenta en Reddit y fue replicada sin contrastar datos, pese a tratarse de desinformación.

González subrayó la incongruencia de esta cobertura, ya que ocurrió en la misma semana en que dos películas en las que participa fueron anunciadas en un festival de cine de gran relevancia internacional.

Eiza González no siente cariño del público mexicano

Eiza González y su relación con México

En su mensaje, la actriz reiteró el orgullo que siente por su país y sus raíces, aunque reconoció que episodios como este resultan profundamente decepcionantes.

Finalmente, González hizo un llamado a la responsabilidad periodística y al impacto internacional de la cobertura mediática: “Sus reportes se reflejan a nivel mundial. Cómo se expresan de su propia gente resuena en otras partes. Es una vergüenza de verdad. Seamos mejores”, dijo.

Las declaraciones de Eiza González van más allá de una aclaración personal. Su postura pone sobre la mesa una problemática estructural: la tendencia a minimizar, ridiculizar o desacreditar a figuras nacionales justo cuando logran posicionarse en espacios internacionales. Este tipo de narrativas no solo afectan trayectorias individuales, sino que también refuerzan una percepción cultural de desconfianza y desdén hacia el talento propio.

Es una verdadera vergüenza como algunos medios en nuestro país no pueden evitar ser amarillistas. Aveces son capaz de escribir LO QUE SEA para desmeritar a sus propios compatriotas. Y lo disfrutan. No hacen verificación de información, y a la primera oportunidad de poder difundir… — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) January 21, 2026

