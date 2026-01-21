Sasha Sokol Acusa Que Luis de Llano No Ha Cumplido con su Sentencia: ¿Qué Exige la Cantante?

A casi un año de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificara una sentencia en favor de Sasha Sokol, el productor Luis de Llano aún no ha cumplido con la obligación de ofrecer una disculpa pública, uno de los puntos centrales de la condena impuesta por daño moral, denunciaron medios y la propia cantante.

La exintegrante de Timbiriche explicó en declaraciones recientes que, aunque la resolución ya es firme desde 2025 y el plazo para cumplir con las sanciones legales expiró desde principios de enero, De Llano no ha presentado la disculpa pública ordenada por la SCJN.

La exigencia, dijo, es clave para la reparación simbólica del daño causado por una relación que sostuvo con el productor cuando ella era menor de edad.

Sasha Sokol Informó que TSJCDMX Confirmó Sentencia Contra Luis de Llano

¿Cuáles son las otras medidas de la sentencia contra Luis de Llano?

La sentencia, dictada tras años de proceso legal, incluyó cuatro medidas específicas:

Que De Llano no vuelva a referirse públicamente a Sokol ni a la relación ilícita que mantuvieron, que comenzó cuando la cantante tenía 14 años y él 39.

La imposición de una multa económica, cuyo monto la propia Sokol ha manifestado donará íntegramente.

La realización de un curso de capacitación en prevención de violencia sexual, que De Llano acreditó ya haber tomado.

La emisión de una disculpa pública, considerada por la cantante como el punto más significativo del fallo.

Aunque el productor cumplió con el curso, los otros tres puntos, la multa, la disculpa pública y la prohibición de hablar sobre el caso, permanecen sin cumplimiento, según la intérprete. El plazo para la disculpa pública venció el 9 de enero, sin que se haya presentado ante la opinión pública o ante autoridad alguna.

Sokol ha señalado que este incumplimiento de la sentencia no solo afecta su proceso de reparación personal, sino que también pone en entredicho la efectividad de las resoluciones judiciales en casos de abuso y daño moral.

En una entrevista en el programa 'Siéntense quien pueda', Sasha cuestionó la falta de consecuencias tangibles frente a una orden de una instancia judicial máxima en el país.

Este caso, que marcó un precedente en México al establecer que los delitos de abuso sexual infantil no prescriben y deben ser reparados con obligaciones claras para los agresores, sigue bajo escrutinio público.

La exigencia de cumplimiento total de la sentencia se mantiene mientras se espera que las autoridades correspondientes den seguimiento al caso y garanticen la ejecución de todas las sanciones impuestas.

