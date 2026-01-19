¿Cuál Fue el Baile de Victoria Beckham Que "Arruinó" la Boda de Brooklyn con Nicola Peltz?

Este lunes 19 de enero, Brooklyn Beckham, el hijo mayor de Victoria y David Beckham, rompió el silencio sobre los rumores de las tensiones familiares que pesan sobre su apellido desde hace meses.

Brooklyn recurrió a sus stories de Instagram para acusar a sus padres de querer sabotear su relación con su esposa Nicola Peltz, en aras de mantener la marca Beckham.

Y es precisamente en estas stories donde Brookyln acusa a su madre de haber bailado inapropiadadamente con él en su boda con Nicola. Así que todo el mundo se ha preguntado...

¿Cuál es el momento en que el baile de Victoria Beckham "arruinó" la boda de Brooklyn y Nicola?

Un episodio ocurrido en la boda de Brooklyn Beckham y la actriz Nicola Peltz en abril de 2022 sigue generando controversia y tensiones dentro de la familia Beckham. Según fuentes cercanas a la pareja y al entorno de Peltz, un gesto protagonizado por Victoria Beckham durante la recepción del enlace habría ensombrecido uno de los momentos más esperados del día: el primer baile de los recién casados.

El detonante, de acuerdo con la revista People, ocurrió justo cuando Brooklyn y Nicola estaban a punto de iniciar su primer baile de casados.

El cantante Marc Anthony, amigo de la familia, subió al escenario para interpretar una canción dedicada a la pareja, pero antes de que comenzara la música invitó a Victoria Beckham a subir al escenario con una frase que sorprendió a los asistentes: “La mujer más hermosa de la noche, ¡sube… Victoria Beckham!”.

La inesperada aparición de la exintegrante de las Spice Girls en ese momento, en lugar de Nicola, la novia, provocó un silencio en la celebración y, según testigos citados por la revista, Nicola Peltz abandonó la sala llorando, al sentirse desplazada en lo que debía ser un momento especial para ella y su esposo.

El episodio, que algunos allegados consideraron “inapropiado”, se produjo en medio de un clima que ya tenía signos de tensión entre los Beckham y la familia Peltz, desde que Nicola optó por no vestir un diseño de Victoria para su vestido de novia, una decisión que fuentes describieron como factor de malestar previo al enlace.

Aunque en su momento los novios y sus padres intentaron mantener la armonía pública, esta escena ha sido retomada en múltiples reportes como un símbolo de las fricciones familiares que han surgido entre Brooklyn y sus progenitores en los años posteriores al matrimonio.

"No quiero reconciliarme con mi familia. No me controlan […] Semanas antes de nuestro gran día, mis padres me presionaron repetidamente e intentaron sobornarme para que renunciara a los derechos de mi nombre […] Mi madre se aprovechó de mi primer baile con mi esposa, que habíamos planeado con semanas de antelación con una romántica canción de amor… Bailó de forma muy inapropiada delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo ni humillado en mi vida", escribió Brooklyn.

