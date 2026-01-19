Escándalo en la Familia Beckham: Brooklyn Lanza Graves Acusaciones contra Sus Padres

El hijo mayor de David y Victoria Beckham, Brooklyn Beckham, rompió el silencio este lunes 19 de enero y se dirigió públicamente a sus padres con un mensaje contundente en redes sociales, profundizando una fractura familiar que ha generado interés público en los últimos meses.

A través de una serie de publicaciones en Instagram, Brooklyn, de 26 años, acusó a sus padres de haber intentado sabotear su relación con su esposa, la actriz Nicola Peltz, y de anteponer la imagen pública de la familia, la llamada marca Beckham, por encima de los vínculos familiares reales.

“He guardado silencio durante años e intenté mantener estos temas en privado, pero mis padres y su equipo han seguido yendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar”, escribió Beckham en sus stories de Instgram.

Añadió que no desea reconciliarse con su familia y aseguró que su decisión de expresarse públicamente responde a lo que él califica como “mentiras impresas” sobre su vida personal.

¿Qué fue lo que dio origen al conflicto familiar de los Beckham?

En su declaración, el primogénito también relató varios episodios que, a su juicio, reflejan un patrón de comportamiento dañino por parte de sus padres, incluyendo presuntas acciones durante su boda en 2022 y la celebración del 50º cumpleaños de David Beckham, en los que afirmó haber sido ignorado e humillado en público.

En particular, Brooklyn acusó a su madre, Victoria, de haber interrumpido su primer baile con Peltz en la boda al adelantarse a la pista, lo que describió como un momento incómodo y humillante frente a los invitados presentes.

Este pronunciamiento ocurre en el contexto de un distanciamiento familiar que se ha ido haciendo visible con el tiempo. En diciembre pasado, Brooklyn bloqueó a sus padres y hermanos en redes sociales, y a principios de enero pidió formalmente que cualquier comunicación con David y Victoria se realizara exclusivamente a través de abogados, una decisión que algunos medios vinculados al entorno familiar atribuyen a su deseo de proteger su bienestar emocional.

Hasta el momento, ninguno de los Beckham ha emitido una declaración oficial en respuesta al mensaje de Brooklyn, aunque fuentes cercanas han señalado que David y Victoria están “dolidos” por la situación y aún esperan una posible reconciliación en el futuro.

El conflicto familiar se suma a una serie de tensiones mediáticas que han acompañado a la familia durante meses, desde ausencias notables en eventos importantes hasta especulaciones constantes en redes sociales sobre las dinámicas internas del clan Beckham.

