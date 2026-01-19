Luis Carlos Origel Revela Primeras Imágenes con Andrea Legarreta: Así Reaccionó la Conductora

Luis Carlos Origel y Andrea Legarreta siguen bajo la atención pública luego de que Origel publicara las primeras imágenes con la conductora, luego de que ella hablara públicamente sobre su relación.

A través de su cuenta de Instagram, Origel, entrenador personal, creador de contenido y colaborador del programa Hoy, compartió una serie de imágenes en las que aparece junto a Legarreta en poses afectuosas y sonrientes, marcando un momento especial en su vida personal.

“Qué bien va este 2026”, escribió en la publicación, acompañando las fotografías que rápidamente se volvieron tema de conversación en internet.

La reacción de Andrea Legarreta

La respuesta de Andrea Legarreta, una de las presentadoras más queridas de la televisión matutina mexicana, no se hizo esperar: en los comentarios de la publicación escribió con tono romántico:

“Es que… 2026… Tú… Y yo… Nuestras sonrisas…”, respondió ella.

Aunque la conductora ya había hablado anteriormente de cómo han reaccionado su familia y su entorno al romance, incluyendo a su expareja Erik Rubín y a sus hijas, con comentarios de apoyo, estas imágenes constituyen el primer registro visual formal que confirma públicamente su noviazgo.

La publicación también mostró el apoyo de seguidores y allegados, incluida la reacción de su hija Mía Rubín, quien respondió con emojis de corazones, evidenciando la cercanía familiar en esta nueva etapa.

Historias recomendadas:

¿Quién es Luis Origel, el Novio de Andrea Legarreta? Ella Habla por Primera Vez de su Relación

Yolanda Andrade Visibiliza las Secuelas de la ELA y Comparte un Video sobre su Estado de Salud

¿Dónde Ver Online y Gratis '¿Apostarías por Mí?'? Lista de 12 Parejas Confirmadas