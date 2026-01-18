¿Dónde Ver Online y Gratis '¿Apostarías por Mí?'? Lista de 12 Parejas Confirmadas

Un nuevo reality show llegará a las pantallas este domingo 18 de enero 2025. Con un formato similar a algunos de los más exitosos programas, pero remasterizado con un ingrediente extra: la complicidad. Si tú no te lo quieres perder, te decimos dónde ver online y gratis '¿Apostarías Por Mí?', así como las 12 parejas confirmadas.

Como te informamos en notas previas, el nuevo show tendrá como conductor a Alan Tacher —en su regreso a la pantalla chica mexicana— y Alejandra Espinoza, mientras que en su elenco se suman personalidades como Mario Bezares, Adrián Di Monte y Salvador Zerboni.

Video: ¿Apostarías Por Mí?: TelevisaUnivision Presenta su Nuevo Reality de Parejas; Así Será

¿Quiénes son las parejas de '¿Apostarías por Mí?'?

Este reality show pondrá a prueba a 12 famosas parejas, quienes vivirán aisladas del exterior, siendo vigilados por más de 60 cámaras, sin privacidad y sorteando varios desafíos.

A lo largo de ocho semanas, las celebridades tendrán que lidiar con las costumbres y formas de pensar de las demás parejas, así como demostrar qué tanto se conocen y cuánta confianza se tienen.

Raúl “El Pelón” Molinar y Laura Molinar Adrián Di Monte y Nuja Amar Beta Mejía y Alejandra Jaramillo Franco Tradardi y Breh René Strickler y Rubí Cardozo. Jim Velázquez y Alina Lozano Gigi Ojeda y David Leal Tiby Camacho y José Medina Lorenzo Méndez y Claudia Galván Salvador Zerboni y Marcela Ruiz Laysha Pink y Nelson “El Malito” Mario Bezares y Brenda Bezares

¿Dónde ver online y gratis '¿Apostarías por Mí?' en México?

Si no te quieres perder este programa desde el primer minuto, te contamos que hay diferentes formas de sintonizarlo y todo depende cuál se tu favorita, pues lo puedes seguir de manera tradicional hasta más tarde, en caso de que así se acomode mejor a tu interés.

La primera opción se trata de cómo ver gratis '¿Apostarías por Mí?': podrás verlo sin costo a través de Las Estrellas, en televisión abierta.

Otras dos opciones para disfrutar del reality, pero ahora en línea, son: a través de ViX, con una suscripción premium, que te permita ver en vivo Las Estrellas, así como la transmisión directa con detalles exclusivos.

Asimismo, también podrás conectarte en Izzi Go, la aplicación del sistema de tv restringida que te permite ver los canales de Televisa desde tu dispositivo móvil.

