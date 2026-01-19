Yolanda Andrade Visibiliza las Secuelas de la ELA y Comparte un Video sobre su Estado de Salud

La conductora Yolanda Andrade compartió en Instagram un video en el que muestra de manera abierta cómo la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) ha impactado su cuerpo y su vida desde que fue diagnosticada con esta enfermedad neurodegenerativa.

En el clip, Andrade documenta los cambios físicos visibles que ha experimentado desde 2023 hasta la fecha, incluida la transformación de su rostro y las afectaciones en su movilidad y expresión corporal, signos del avance progresivo de la ELA.

Acompañando las imágenes, la conductora dejó el mensaje: “Gracias por estar conmigo”, reconociendo el apoyo que ha recibido de parte de su círculo cercano y de sus seguidores durante este proceso.

Desde que hizo público su diagnóstico, Andrade ha optado por la transparencia sobre su situación de salud, buscando visibilizar no solo sus retos personales sino también la realidad de una enfermedad que muchas veces es poco comprendida por la opinión pública.

¿Qué es la ELA, enfermedad que padece Yolanda Andrade?

La ELA es una condición neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas motoras del sistema nervioso, provocando debilidad, atrofia muscular y pérdida gradual de la capacidad de realizar movimientos cotidianos.

En etapas avanzadas, quienes la padecen pueden enfrentar dificultades para hablar, caminar o incluso respirar, y actualmente no existe una cura definitiva.

Tras la publicación del video, decenas de mensajes de aliento inundaron las redes sociales de Andrade. Amigos, colegas del medio artístico y seguidores han destacado su valentía al compartir un testimonio tan íntimo, y han resaltado cómo este gesto contribuye a generar conciencia sobre los efectos físicos y emocionales de la ELA.

Con esta publicación, Yolanda Andrade no solo documenta su propia experiencia, sino que también invita a una conversación más amplia sobre una enfermedad que, aunque poco mencionada, impacta profundamente la vida de quienes la enfrentan y de sus familias.

