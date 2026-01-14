¿Quién es Luis Origel, el Novio de Andrea Legarreta? Ella Habla por Primera Vez de su Relación

Después de meses de especulación en redes, Andrea Legarreta rompió el silencio sobre su relación con Luis Carlos Origel, el hombre con quien ha sido vista en múltiples ocasiones y quien ahora aparece en el centro de una nueva etapa sentimental en su vida.

¿Quién es Luis Carlos Origel?

Luis Carlos Origel, de 41 años, es un entrenador personal, coach fitness e influencer mexicano que ha ganado atención pública no solo por su trayectoria en el mundo del acondicionamiento físico, sino también por su cercanía con la conductora de Hoy.

Originario de León, Guanajuato, Origel inició su carrera profesional en el deporte; primero como futbolista y, tras dejar esa actividad, se especializó en entrenamiento físico. Con el tiempo, se consolidó como coach y creador de contenido en redes sociales sobre fitness y bienestar.

Además de su reputación en el ámbito deportivo, su nombre comenzó a resonar más fuertemente por su vínculo con el mundo del espectáculo: es sobrino del periodista y presentador Juan José “Pepillo” Origel, figura reconocida de la televisión mexicana desde hace décadas.

La presencia de Origel en televisión también se ha visto reforzada por su participación como colaborador en programas como Hoy, donde comparte rutinas y consejos de ejercicio, así como por su actividad en plataformas digitales como Instagram, donde mantiene una comunidad interesada en estilo de vida saludable.

¿Una amistad de años que florece en amor?

Legarreta y Origel se conocen desde hace años, y su relación comenzó como una sólida amistad, según ha contado la propia conductora. En su primera entrevista pública sobre el tema, Andrea dijo:

“Sí, es muy bonito porque hemos sido amigos durante muchos años… siempre sin duda. Se lo dije muchas veces: he pensado que es una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Es una gran persona, súper educado, un caballero, con mucha nobleza, con una linda familia… y de pronto algo se movió ahí. Estoy muy feliz”.

La presentadora agregó que al principio no se animaba a abrir su corazón de nuevo, especialmente después de una etapa de tristeza personal, pero que la vida la sorprendió con este nuevo vínculo:

“No me animaba… tuve una época de mucha tristeza y de pronto la vida te sorprende. Estoy bien, estoy feliz y estoy ilusionada”.

Y continuó describiendo lo que valora en esta relación:

“Está lindo cuando descubres que alguien te ve con ojos bonitos… cuando estás con una persona bondadosa, amorosa, dulce… lo que a mí me gusta es que el amor tiene que ser así: dulce, lindo, muy bonito”.

Aunque no existe un comunicado oficial de matrimonio ni planes públicos de boda, las palabras de Legarreta y sus gestos con Origel han sido interpretados por muchos como una confirmación tácita de una relación sentimental.

En redes sociales y en el programa matutino Hoy, donde ambos comparten momentos de complicidad, el ambiente ha alimentado aún más este nuevo capítulo en la vida amorosa de la conductora.

Por ahora, Andrea Legarreta asegura sentirse feliz, en paz y abierta al amor, y Luis Carlos Origel continúa siendo una figura relevante no solo por su trabajo en fitness, sino por el lugar especial que ha ganado en la vida de una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana.

Historias recomendadas:

Julio Iglesias, en Medio del Escándalo: Reviven Momentos en que Incomoda a Entrevistadoras

Nominados a Premio lo Nuestro 2026: Lista Completa de Artistas, Álbumes y Canciones

¿Rosalía Tiene Novia? Ella Es Loli Bahía, la Modelo Que Ha Sido Vista Tomada de la Mano con Ella