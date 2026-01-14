¿Rosalía Tiene Novia? Ella Es Loli Bahía, la Modelo Que Ha Sido Vista Tomada de la Mano con Ella

Los rumores sobre la vida sentimental de Rosalía volvieron a encenderse luego de que la artista fuera vista caminando tomada de la mano con una mujer en Europa.

Las imágenes, que andan por todo internet, generaron una pregunta inevitable: ¿Rosalía tiene novia?

Aunque la cantante no ha confirmado ni desmentido nada, el nombre que más fuerza ha tomado es el de Loli Bahía, una modelo y creativa que ya había orbitado el universo fashion internacional. Aquí te contamos quién es Loli Bahía y por qué todos hablan de ella.

¿Quién es Loli Bahía?

Loli Bahía es una modelo francesa con una sólida trayectoria en la industria de la moda. De perfil bajo, su estilo y presencia la han llevado a trabajar con firmas y creativos como Saint Laurent, Chanel, Miu Miu, Valentino, Loewe, Schiaparelli, Burberry y Givenchy, entre otras. Lo que la ha posicionado como figura reconocida dentro del circuito de la moda europeo.

Edad y origen de Loli Bahía

Dolores “Loli” Bahía Roubille, conocida profesionalmente como Loli Bahía, nació el 19 de septiembre de 2002 en Lyon, Francia. Es hija de un padre franco-español y una madre de origen argelino, y actualmente tiene 23 años y mide 1.79 de estatura.

Loli pertenece a una generación de modelos que mezcla pasarela, editoriales y proyectos artísticos. Aunque cuida su vida privada, se sabe que comenzó su carrera desde muy joven y hoy es habitual verla en capitales de la moda como París.

Foto: GettyImages

Su carrera como modelo internacional

Loli Bahía hizo su debut en pasarelas en 2020 en el desfile de Louis Vuitton. Ha participado en campañas y desfiles de marcas de lujo, además de aparecer en revistas especializadas. Su look —entre lo clásico y lo andrógino— la ha posicionado como una figura muy solicitada por fotógrafos y directores creativos.

Antes de ser modelo estudió música

Antes de enfocarse de lleno en el modelaje, Loli Bahía tuvo una formación artística distinta: estudió música en el Conservatorio de Lyon, donde cultivó su amor por el jazz y aprendió a tocar instrumentos como el trombón y la batería.

Además, también ha dado pasos en el mundo de la actuación, con una participación en la película Jeanne du Barry (2023), protagonizada por Johnny Depp y presentada en el Festival de Cannes.

¿Cómo surgieron los rumores con Rosalía?

Las especulaciones comenzaron tras apariciones públicas juntas, incluida una caminata en Paris donde fueron vistas tomadas de la mano. Sin declaraciones oficiales, el gesto bastó para que fans y medios interpretaran una posible relación.

Por ahora, ni Rosalía ni Loli Bahía han hecho comentarios sobre esta presunta relación.

