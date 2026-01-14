Julio Iglesias, en Medio del Escándalo: Reviven Momentos en que Incomoda a Entrevistadoras

El nombre del cantante español Julio Iglesias vuelve a estar en el centro de la atención pública no solo por las recientes acusaciones de abuso y agresión sexual presentadas por sus exempleadas, sino también por la reaparición de videos y testimonios que muestran comportamientos incómodos del artista con mujeres durante entrevistas y presentaciones.

Las nuevas revelaciones se producen en un contexto sensible, luego de que dos exempleadas de Iglesias denunciaran formalmente al cantante ante las autoridades españolas por presuntos abusos sexuales y condiciones laborales abusivas ocurridos en 2021 mientras trabajaban como personal doméstico y de servicios en sus residencias en la República Dominicana y Bahamas.

La investigación periodística que dio origen a estas acusaciones fue publicada por elDiario.es y N+ Univisión, y ha sido ampliamente difundida en medios internacionales.

Videos que resurgieron en redes

Tras estas acusaciones, videos de entrevistas antiguas han circulado en internet, en ellos se puede ver a Iglesias en situaciones que, según usuarios de redes, revelan actitudes que hoy resultan cuestionables.

En varios de estos videos, captados en programas de televisión, se ve al cantante besar en los labios a mujeres sin su consentimiento, así como abrazarlas de manera insistente a pesar de la evidente incomodidad de las entrevistadoras. Estos fragmentos han revivido en redes para dar contexto sobre la conducta pública de Iglesias desde hace años.

En uno de los videos se puede ver cómo una conductora argentina intenta evadir el contacto físico de Iglesias durante una entrevista, gesto que fue interpretado por varios internautas como un intento de acoso.

“¿Te habían dicho que era terrible? No he cambiado”



Nadie puede decir que lo de Julio Iglesias no se veía venir. Ayer se viralizó su violenta entrevista con Susana Giménez, pero sus abusos en directo eran una constante. Así perdió el control con Jimena Cyrulnik, que por entonces… pic.twitter.com/hOEUyuFPnu — Víctor Egío (@EgioVictor) January 14, 2026

El caso de Verónica Castro vuelve al foco

Entre las personalidades que han recuperado relevancia en esta conversación figura la actriz y conductora mexicana Verónica Castro.

En una entrevista anterior, Castro relató que en un evento público Iglesias la tocó sin su consentimiento y, en otra ocasión, la besó en los labios durante una entrevista, a pesar de su evidente sorpresa.

Estos episodios, que en años pasados se compartieron como anécdotas de incomodidad, hoy son vistos con otra luz en el contexto de las denuncias más graves presentadas por exempleadas de Iglesias.

Las denuncias formales presentadas por estas mujeres indican un patrón de control extremo, humillaciones y presuntos abusos sexuales, según documentos y testimonios recabados durante una investigación de tres años. Además de describir tocamientos no consentidos, las mujeres también relatan un ambiente laboral en el que se imponían condiciones que vulneraban su dignidad e intimidad.

Hasta el momento Julio Iglesias no ha emitido declaraciones oficiales acerca de las recientes acusaciones ni de la difusión de estos videos, pero la discusión pública en torno a su comportamiento se ha intensificado. Incluso, el gobierno español está evaluando retirarle la medalla de oro al Mérito en Bellas Artes.

