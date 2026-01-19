Muere el Diseñador Italiano Valentino Garavani, fundador de Valentino, a los 93 años

El emblemático diseñador italiano Valentino Clemente Ludovico Garavani, mejor conocido como Valentino, falleció a los 93 años, informó su fundación a través de un comunicado.

De acuerdo con el mensaje, el creador murió en su residencia en Roma, acompañado por sus seres queridos.

“Valentino Garavani falleció hoy en su casa de Roma, rodeado del cariño de su familia”, señaló la fundación en una publicación en Instagram

En la publicación también se detalló que las ceremonias fúnebres se realizarán el miércoles 21 y jueves 22 de enero, mientras que el funeral tendrá lugar el viernes en Roma a las 11:00 horas, tiempo local.

¿Quién era Valentino?

Valentino, quien nació el 11 de mayo de 1932 en Voghera, en Lombardía, Italia, es una de las figuras más influyentes de la moda del siglo XX y XXI. Desde temprana edad mostró una inclinación por el diseño y la estética, lo que lo llevó a estudiar moda en París antes de regresar a Italia para abrir su propia casa de moda.

En 1959, Garavani abrió su primer atelier en Roma, y al año siguiente presentó su primera colección que marcó el inicio de Valentino, una maison que rápidamente se consolidó como símbolo de elegancia, lujo y feminidad.

Su distintivo estilo, caracterizado por tejidos exquisitos, líneas refinadas y el icónico “Valentino Red”, lo colocó en la cima de la alta costura internacional.

A lo largo de su carrera, Valentino vistió a algunas de las figuras más destacadas del mundo, desde aristócratas hasta estrellas de cine y primeras damas. Su trabajo destacó por una visión que subrayaba la elegancia femenina con un enfoque clásico y atemporal.

Además de su labor como creador, Garavani también fue un artífice del crecimiento global de su marca. Junto con su socio y amigo Giancarlo Giammetti, cofundador de la casa de moda, construyó una estructura empresarial que transformó a Valentino en un referente del lujo italiano de alcance mundial.

Aunque se retiró oficialmente de la dirección creativa en 2008, su influencia perduró a través de la maison que lleva su nombre, permaneciendo como uno de los pilares del made in Italy en la moda.

La noticia de su muerte ha generado una ola de homenajes y mensajes de reconocimiento por parte de figuras del mundo creativo y empresarial, quienes resaltan la profunda huella que Valentino dejó en la industria y la cultura global.

Con su partida, el mundo de la moda despide a uno de sus máximos exponentes, cuyo legado seguirá inspirando a generaciones de diseñadores, artesanos y amantes del estilo en todo el planeta.

