Acusan al Actor Russell Brand de 2 Nuevos Delitos Sexuales: Esto Pasó en su Comparecencia

Este martes 20 de enero de 2026, el comediante y actor inglés Russell Brand compareció ante la Corte de Magistrados de Westminster, en Londres, por videoconferencia desde Estados Unidos, acusado de dos nuevos delitos sexuales.

Durante su vista judicial de hoy, el intérprete de 50 años compareció para responden por un cargo de violación y uno de agresión sexual, ambos cometidos presuntamente en 2009.

Cabe señalar que el año pasado, el actor fue acusado de cinco delitos de esa índole: dos de violación, uno de atentado contra el pudor y dos de agresión sexual.

Todos presuntamente cometidos entre 1999 y 2005 y que involucran a cuatro mujeres, pero Brand los negó en su momento ante los tribunales.

¿Qué pasó en la comparecencia de hoy?

Este martes, Brand, quien se mostró con una camisa vaquera con varios botones desabrochados, solo habló para confirmar su nombre y fecha de nacimiento durante la vista judicial que duró seis minutos.

Posteriormente, el tribunal le concedió la libertad bajo fianza, pero deberá comparecer en persona ante el Tribunal de la Corona de Southwark, sur de la capital británica, el próximo 17 de febrero.

Se espera que el juicio contra Brand comience el 3 de junio de 2026 en la corte de Southwark y que se prolongue durante ocho semanas, hasta el 25 de julio.

Con información de EFE.

