Margot Robbie y Jacob Elordi Desatan Rumores tras Declaraciones sobre Cumbres Borrascosas

¿Margot Robbie y Jacob Elordi juntos? Eso es lo que le gustaría ver a algunos usuarios de internet que están desatando rumores luego de que ambos actores hablaran en entrevistas sobre su intenso vínculo durante el rodaje de Cumbres Borrascosas, la nueva película de Emmerald Fennell que se estrenará en febrero y está basada en la icónica novela homónima de Emily Brontë.

¿Qué dijo Margot Robbie de Jacob Elordi?

Todo empezó cuando Robbie dijo en una entrevista que había desarrollado codependencia de Jacob Elordi mientras grababan la película.

“Soy muy codependiente con la gente con la que trabajo y los quiero muchísimo. Siempre soy esa persona que se siente devastada cuando termina un trabajo y no quiere que se acabe nunca”, dijo Robbie en una entrevista con Fandango. “Creo que también desarrollé eso rápidamente con Jacob”.

Para el tercer día de rodaje, continuó la actriz, "empecé a mirar a mi alrededor para ver dónde estaba". Cuando no lo veía, "me sentía nerviosa y desorientada. Me sentí bastante perdida, como un bebé sin su manta".

Por su parte, Jacob Elordi también señaló que desarrollaron una "obsesión mutua".

“Si tienes la oportunidad de compartir un set de rodaje con Margot Robbie, te asegurarás de estar a 5 o 10 metros en todo momento, observando cómo hace cosas simples como tomar el té o comer... Es como una actriz de élite”, dijo Elordi.

Ambos actores coincidieron en describir el rodaje como “intenso”, “emocionalmente demandante” y profundamente inmersivo. Robbie comentó que interpretar un clásico tan pasional implicó “cruzar líneas emocionales incómodas”, mientras que Elordi confesó que hubo momentos en los que el proyecto “se sentía demasiado real”.

Hasta ahora no hay declaraciones que confirmen algo más allá de una conexión profesional poderosa, justo lo que exige una historia marcada por obsesión, deseo y conflicto como la escrita por Emily Brontë.

De hecho, fuentes cercanas a la producción han señalado que la química entre ambos fue clave para darle nueva vida a un relato que ha sido adaptado incontables veces.

La adaptación de Cumbres Borrascosas dirigida por Emmerald Fennell, tiene su estreno programado para el 13 de febrero de 2026, justo antes del Día de San Valentín.

Historias recomendadas:

Preventa de BTS Cambia de Fecha y Horario en México: Este Día Salen Boletos para Conciertos

Escándalo en la Familia Beckham: Esto Reveló Brooklyn sobre sus Padres, David y Victoria