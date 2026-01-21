¿Cuándo, A Qué Hora y Dónde Ver el Anuncio de los Nominados al Premio Oscar 2026?

Después de la entrega de los Critics Choice Awards y los Golden Globes, la temporada de premios entra oficialmente en uno de sus momentos clave.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dará a conocer la lista de nominados a los Premios Oscar 2026, un anuncio que marca el pulso de la carrera rumbo a la ceremonia más importante del cine.

A continuación, los detalles para seguir la transmisión desde México.

Tom Cruise Recibe un Oscar Honorífico a su Trayectoria

¿Cuándo se anuncian los nominados a los premios Oscar?

El anuncio de las nominaciones se realizará el jueves 22 de enero de 2026, desde Los Ángeles.

¿A qué hora ver las nominaciones al Oscar en México?

Las nominaciones comenzarán alrededor de las 7:30 de la mañana, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver las nominaciones al Oscar en México?

El anuncio podrá seguirse en vivo a través de:

Plataformas digitales, mediante los canales oficiales de los Oscar y de la Academia, incluidos sus perfiles en redes sociales y YouTube.

Durante la transmisión se darán a conocer las nominaciones en las principales categorías, como Mejor Película, Dirección, Actuaciones y Guion, entre otras, lo que dará inicio formal a la conversación global sobre los títulos y talentos que dominarán la recta final de la temporada de premios.

La ceremonia de entrega de los Premios Oscar 2026 se celebrará el 15 de marzo de 2026 en en el Dolby Theatre de Ovation Hollywood.

Historias recomendadas:

Margot Robbie y Jacob Elordi Desatan Rumores tras Declaraciones sobre Cumbres Borrascosas

¿Cuándo y A Qué Hora Es la Preventa de Boletos de BTS en México con Army Membership?

Escándalo en la Familia Beckham: Esto Reveló Brooklyn sobre sus Padres, David y Victoria