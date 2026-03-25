Detectan en Italia Primer Caso Europeo de Gripe Aviar H9N2 en Humanos, ¿Es Peligroso el Virus?

En Italia se detectó un caso en humanos de la gripe aviar A H9N2. Se trata del primer caso detectado en Europa.

El virus A H9N2 ha sido señalado por especialistas por su potencial infeccioso.

ha sido señalado por especialistas por su potencial infeccioso. Hasta la fecha no se ha detectado la transmisión de esta variante de la gripe aviar entre humanos.

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Detectan caso en humanos de virus A H9N2 en Europa

El Ministerio de Sanidad de Italia dio a conocer el hallazgo de un caso de gripe aviar A H9N2 en Lombardía, al norte del país. Se trata del primer caso en humanos detectado en territorio europeo.

El paciente sería una persona “en situación de fragilidad” que contrajo la infección fuera del continente antes de viajar a Italia. La persona, que presenta patologías previas, se encuentra actualmente hospitalizada, según un comunicado oficial.

Las autoridades sanitarias precisaron que las infecciones por este virus suelen ser leves. Además, señalaron que hasta la fecha no se ha comprobado que exista contagio entre humanos.

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Especialistas piden no subestimar el virus A H9N2

El virus A H9N2 fue detectado por primera vez en humanos en Asia en 1998. Desde entonces se han detectado 173 infecciones por esta variante de la gripe aviar, la mayor parte de estas en China.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus de la gripe aviar H9N2 tiene su reservorio natural en aves acuáticas silvestres. La mayoría de las infecciones detectadas en humanos han ocurrido tras la exposición a aves de corral.

Aunque actualmente su peligrosidad se considera menor, especialistas piden no subestimar la infecciosidad del virus A H9N2. Como reportó en su momento N+, en octubre del 2025 el microbiólogo Kelvin To advirtió sobre los cambios en el virus H9N2. El microbiólogo de la Universidad de Hong Kong señaló durante el Simposio Internacional de la Alianza para la Investigación que este virus ha mutado considerablemente desde 2015.

Según el especialista, el virus A H9N2 actualmente tiene una mayor capacidad para infectar células humanas. No obstante, no se han detectado contagios entre humanos, por lo que aún no tiene potencial pandémico.

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Con información de EFE