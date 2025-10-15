Uruguay Legaliza Eutanasia: Es el Primer País de Latinoamérica en Aprobar Ley de Muerte Asistida

Uruguay aprobó este miércoles 15 de octubre una ley que autoriza la eutanasia bajo ciertas condiciones, tras un reflexivo y extenso debate en el Senado.

El Senado aprobó la norma titulada "Muerte Digna" con 20 votos a favor de un total de 31 parlamentarios presentes y así Uruguay se sumó a una pequeña lista de países que permiten la muerte asistida.

En Sudamérica, Colombia y Ecuador despenalizaron la eutanasia a través de fallos judiciales, pero esta es la primera vez en la región que se aprueba mediante una ley.

Más de 10 horas de debate

Fueron más de diez horas de debate respetuoso y por momentos emotivo para saldar un tema que varios legisladores calificaron como "el más difícil".

Pero el desesperado grito de "asesinos" que soltó una de las decenas de personas que siguieron el debate en las gradas cortó abruptamente los aplausos y abrazos de los que apoyaban la norma. Apenas un minuto de confusión que cortó brevemente el ambiente sereno que se vivió en el recinto parlamentario.

La parte inicial del debate fue seguida desde las gradas por Beatriz Gelós, una enferma de ELA que se transformó en una de las caras del activismo por la aprobación de la norma.

Con una sonrisa nerviosa, Gelós llegó al Senado confiada en que se aprobaría la norma. "Me daría una paz impresionante que se apruebe. Es una ley de compasión, muy humana, muy bien redactada", declaró a la agencia AFP.

Uruguay cumplió con su deseo al unirse a un pequeño grupo de países que legalizaron la muerte asistida, que incluye a Canadá, Países Bajos y España, entre otros.

