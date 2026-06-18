¿Acaban Bloqueos y Plantón de la CNTE en CDMX? Termina Reunión de Maestros con Segob

Esto es lo que se sabe sobre la permanencia de la CNTE en Ciudad de México, luego de que hoy retomaran el diálogo con Segob y SEP

Termina Encuentro Segob-CNTECuartoscuro

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¿Fin de bloqueos de la CNTE en CDMX? Hoy reanudan diálogo con Segob y SEP. Conoce si habrá acuerdos sobre sus demandas y el futuro de sus movilizaciones.

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