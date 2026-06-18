¿Acaban Bloqueos y Plantón de la CNTE en CDMX? Termina Reunión de Maestros con Segob

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestaron hoy, 17 de junio de 2026, en varios puntos de la Ciudad de México, en el marco del partido Colombia vs Uzbekistán, en el estadio sede CDMX del Mundial 2026.

Durante la movilización, los líderes se pronunciaron ante la falta de acuerdos con el Gobierno federal y recibieron un llamado por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) para reanudar el diálogo este miércoles; aquí te decimos si ya van a terminar el plantón y los bloqueos, en la capital del país.

Más tarde, la secretaría de Gobernación informó que se reunieron con la CNTE.

¿Logran acuerdo CNTE y Segob?

Fue antes de las 16:30 horas que una comitiva ingresó a la Secretaría de Gobernación en donde los integrantes de la CNTE volverán a poner sobre la mesa sus peticiones, como la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, que consiste en recibir sus pensiones al 100 %.

Después de casi 4 horas terminó el encuentro en Gobernación, sin solución a las demandas centrales de la CNTE en torno a la abrogación de la ley del ISSSTE 2007.

En tanto, a su salida, los secretarios generales de la CNTE aseguraron que mañana iniciarán una mesa de justicia para ver el tema de los maestros lesionados.

"Eso espero" responde secretaria de Gobernación sobre fin de plantón CNTE

En un mensaje a medios, cuando se le preguntó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sobre si la CNTE levantaría su huelga nacional y plantón en las inmediaciones del Zócalo capitalino, respondió: “Eso espero”

Destacó que sobre el único planteamiento que no ha sido posible avanzar en los términos solicitados por la CNTE, es su demanda de la abrogación de la Ley del ISSSTE.

"Ello obedece a una razón de responsabilidad económica y presupuestaria".

Explicó que diversos análisis técnicos muestran que una medida de esta naturaleza tendría un impacto de gran magnitud sobre las finanzas públicas nacionales, comprometiendo recursos destinados a programas sociales, educación, salud e infraestructura de esta y de varias generaciones.

Rosa Icela Rodríguez indicó que hoy se exhortó a la CNTE a iniciar una nueva etapa de trabajo en donde se aborde:

Fortalecimiento de la vertiente pública y solidaria de nuestro sistema de pensiones, a través de una aseguradora pública que trabaje conjuntamente con el PENSIONISSSTE para garantizar pensiones dignas para las y los trabajadores al servicio del Estado.

Concretar una reforma que establezca una nueva relación entre el Estado mexicano y el magisterio, a partir de la transparencia, el respeto a los derechos laborales de los trabajadores, y evitar a toda costa las prácticas del pasado neoliberal de influyentismo, nepotismo, corrupción y venta de plazas.

Mesas de trabajo en las entidades federativas para abordar las distintas problemáticas relacionadas principalmente con el rezago educativo, que ahí tenemos el compromiso de erradicar.

Además de reparación de daños a víctimas, justicia, reinstalación de maestros cesados, entre otros.

¿Qué acciones tomará la CNTE?

Hasta el momento, la CNTE no se han pronunciado sobre las acciones a seguir respecto a sus movilizaciones en la CDMX y otros estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, solo adelantaron que mañana realizarán su Asamblea General para determinar qué sigue.

Protesta de la CNTE hoy

Cientos de integrantes de la CNTE se movilizaron desde varios puntos de CDMX, con el objetivo de llegar a las inmediaciones del estadio sede el Mundial 2026, donde por la tarde se enfrentarán Colombia vs Uzbekistán, partido que corresponde a la fase de grupos y el segundo que se realiza en dicho inmueble en lo que va de la Copa del Mundo.

La CNTE partió de los siguientes puntos:

Plaza Paseo Acoxpa. Tasqueña. Gran Sur. Zona de hospitales de Tlalpan.

Demandas de la CNTE

La CNTE demanda la solución de los siguientes puntos al Gobierno federal:

Derogación de la Ley del ISSSTE 2007.

Derogación de la Reforma Educativa de 2019.

Regreso al sistema de pensiones sin Afores.

Seguridad para la comunidad escolar.

Mejores condiciones laborales.

Incremento salarial al 100% al sueldo base.

Alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones y cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio.

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.

Mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales.

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