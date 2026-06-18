¿La Marcha por el Orgullo LGBT Llegará al Zócalo este 27 de Junio? Gobierno de CDMX Responde

El gobierno de la Ciudad de México explicó qué recorrido tendrá la Marcha del Orgullo LGBT este sábado 27 de junio y si llegará hasta el Zócalo, ¿el Fan Festival y la CNTE estarán en su camino?

Marcha del Orgullo LGBT en CDMX¿Marcha del Orgullo LGBT en CDMX podrá llegar al Zócalo? Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Con el Fan Festival y la CNTE en el camino, la Marcha del Orgullo LGBT en CDMX cambia su ruta. El gobierno asegura que los manifestantes podrán llegar al Zócalo este 27 de junio.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+