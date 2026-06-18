¿La Marcha por el Orgullo LGBT Llegará al Zócalo este 27 de Junio? Gobierno de CDMX Responde

Por semanas, integrantes de la comunidad LGBT han cuestionado si la Marcha del Orgullo 2026 podrá llegar al Zócalo. Ahora, el gobierno de la Ciudad de México ha dado una respuesta sobre la manifestación que se celebrará el 27 de junio.

Además del Fan Festival por el Mundial, los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han puesto en duda si la Marcha podrá llegar al Zócalo.

El recorrido tradicional de la Marcha del Orgullo va del Ángel de la Independencia a la Plaza de la Constitución, cada último sábado de junio.

El recorrido típico de la Marcha del Orgullo LGBT en CDMX

La primera marcha de la diversidad sexual se realizó en el entonces Distrito Federal el 26 de julio de 1978. Desde entonces, la Ciudad de México ha visto cómo esta manifestación ha crecido y evolucionado, a medida que la comunidad LGBT ha ganado derechos en la capital.

Actualmente, el recorrido típico de esta marcha va del Ángel de la Independencia a la planza del Zócalo. No obstante, ese trayecto fue puesto en duda en 2026.

Las primeras dudas comenzaron con la colocación del Fan Festival para los aficionados que disfrutan el Mundial 2026. Posteriormente, el plantón de la CNTE solo creó más dudas sobre la posible llegada de la manifestación al primer cuadro de la ciudad.

Por primera vez en varias décadas, se consideró la modificación de la ruta de la Marcha del Orgullo LGBT. La cuestión causó intensos debates entre los integrantes de la diversidad sexual en redes sociales, así como de cuestionamientos hacia el gobierno capitalino.

La Marcha del Orgullo LGBT de CDMX tendrá un cambio en su ruta este 2026

Ahora, a través de un comunicado, el gobierno de la Ciudad de México se pronunció sobre el recorrido y la organización de la cuadragésimo octava Marcha del Orgullo LGBT. Según informó, los manifestantes que se integren a la Marcha del Orgullo LGBT 2026 podrán ingresar a pie a la plancha del Zócalo.

El gobierno señaló que negoció con activistas y organizaciones LGBT para acordar una ruta para la Marcha del Orgullo. Entre los acuerdos alcanzados, se indicó que los asistentes podrán ingresar sin restricciones a espacio que actualmente está designado al Fan Festival.

No obstante, sí se acordó una modificación a la ruta de la Marcha del Orgullo LGBT. Este 27 de junio, el escenario principal de la celebración no se instalará en el Zócalo.

Por única ocasión, el templete habrá de colocarse frente al Palacio de Bellas Artes, en el cruce de Eje Central Lázaro Cárdenas y la avenida Juárez. Sin embargo, los asistentes sí podrán continuar su recorrido hasta la Plaza de la Constitución.