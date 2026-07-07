Fuerte Tormenta Inunda Tepatitlán; Hay al Menos 19 Casas Afectadas

El agua superó el metro de altura dentro de varias viviendas en Tepatitlán, donde una fuerte tormenta dejó 19 casas afectadas y cuantiosos daños materiales.

Inundaciones TepatitlánFoto: PC de Tepatitlán

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Calles convertidas en ríos en Tepatitlán tras una tormenta que inundó 19 viviendas. Afortunadamente, no hubo heridos, pero los daños son cuantiosos.

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