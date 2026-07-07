Fuerte Tormenta Inunda Tepatitlán; Hay al Menos 19 Casas Afectadas

Al menos 10 familias de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, padecieron las inclemencias del tiempo tras una fuerte tormenta que dejó calles inundadas en el primer cuadro del municipio.

La lluvia, registrada la tarde del lunes 6 de julio, hizo que el agua subiera un metro con 30 centímetros, ocasionando daños de infraestructura, de acuerdo con bomberos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. VIDEO: Lluvia en Tepatitlán Deja Casas Inundadas y Autos Bajo el Agua

“De nuestra cabecera municipal donde tuvimos alrededor de 10 casas inundadas, donde subió un metro 30. Esa calle tiene problemas de infraestructura", explicó Blanca Estela Franco, directora de Bomberos de Tepatitlán.

Calles de Tepatitlán quedan bajo el agua

Algunas calles se convirtieron en verdaderos ríos; sin embargo, la inundación se concentró en la Privada Morelos. Además de las casas, tres autos terminaron bajo el agua. El nivel superó el metro de altura; Protección Civil Jalisco informó que el fenómeno natural afectó 19 viviendas.

“No tuvimos personas lesionadas, afortunadamente. Se tuvo la prevención de las personas que viven en sus viviendas de subir a los segundos pisos. Te digo que son temas recurrentes, anuales", agregó Blanca Estela Franco, directora de Bomberos de Tepatitlán.

De acuerdo con información de Protección Civil Municipal, año con año las familias de dicha privada sufren inundaciones en sus viviendas. En esta ocasión perdieron menaje y los daños fueron valuados en aproximadamente 400 mil pesos.