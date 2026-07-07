¿Por Qué Planta de Toyota se Va de México? Sheinbaum Da Detalles

La presidenta Claudia Sheinbaum destaca que se realizarán acciones para garantizar el empleo y seguir con las inversiones

Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa mañanera. Foto: Presidencia de la RepúblicaClaudia Sheinbaum en conferencia de prensa mañanera. Foto: Presidencia de la República

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Toyota anuncia reestructuración de operaciones y moverá parte de su producción a EUA. Sheinbaum promete proteger empleos en México.

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