¿Por Qué Planta de Toyota se Va de México? Sheinbaum Da Detalles

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, brindó detalles sobre el anuncio de la empresa automotriz Toyota de trasladar parte de la producción de su planta en Tijuana a Estados Unidos de América (EUA).

Durante su conferencia de prensa mañanera de hoy, 7 de julio de 2026, la mandataria nacional informó que no es un tema que forme parte de las revisiones anuales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Comentó que más bien, Toyota expuso que es parte de su revisión global, es decir, parte de un proceso de reestructuración de sus operaciones globales.

“No es de las revisiones anuales (del T-MEC). El propio presidente Trump (Donald) atribuye esta decisión a los aranceles que impuso a México y a otros países relacionados con la industria automotriz”, expresó Sheinbaum.

Anuncio de Toyota

Este mismo martes, la Secretaría de Economía (SE) emitió un comunicado en el que dijo que Toyota México le anunció que transferirá parte de la producción del vehículo Tacoma de su planta en Tijuana, Baja California, a EUA, como parte de un proceso de reestructuración.

Pero comentó que el traslado no ocurrirá de manera inmediata, sino que se iniciará un proceso gradual que concluirá en 2030.

“De igual manera Toyota continúa en análisis del futuro que tendrá la planta a partir de 2030”, indicó la SE.

Asimismo, notificó que la empresa mantendrá su planta en Guanajuato, la cual emplea a 2 mil 800 personas de manera directa y genera otros miles de empleos de manera indirecta en la zona.

Garantizar el empleo

Ante este tema, Sheinbaum Pardo informó que la administración se mantiene en pláticas con Toyota para saber cómo será el proceso de traslado a EUA, con la finalidad de que en México se busquen siempre las mejores condiciones para los trabajadores.

“Lo que nos dice Toyota es que es parte de su revisión global y nosotros (vamos a) garantizar el empleo y seguir con las inversiones”, apunto.

Sobre este último aspecto, la SE dijo que se ha recibido confirmación de una nueva inversión por parte de otra empresa automotriz por más 500 de millones de dólares, la cual será anunciada en los próximos días.

SPB