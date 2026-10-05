Internacional

Fiscales Demandan al Secretario de Salud de EUA tras Eliminación de Vacunas para Niños

Las autoridades piden al tribunal que declare ilegal el nuevo calendario y ordene restablecer las recomendaciones anteriores

Robert F. Kennedy, secretario de Salud de Estados UnidosRobert F. Kennedy, secretario de Salud de Estados Unidos. Foto: Reuters | Archivo

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Fiscales demandan al Secretario de Salud de EUA por eliminar vacunas infantiles clave. ¿Cómo afectará esto a la salud pública? Descubre más.

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